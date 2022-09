Däbritz sagt ab - Voss-Tecklenburg reagiert

Sara Däbritz wird der deutschen Frauen-Nationalmannschaft beim Länderspiel gegen Frankreich verletzt fehlen. Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg hat auf den Ausfall der Mittelfeldspielerin reagiert.

93 Länderspiele hat Sara Däbritz bereits absolviert, das 94. muss warten. Die 27-Jährige, die bei der EM-Endrunde in allen sechs Spielen in der Startelf stand, wird die Neuauflage des Halbfinals gegen Frankreich am 7. Oktober in Dresden (20.30 Uhr, LIVE! bei kicker.de) aufgrund einer Sprunggelenksverletzung verpassen, wie der DFB am Donnerstag mitteilte.

Für die Ex-Münchnerin, die vor der Saison von Paris St. Germain zu Champions-League-Sieger Olympique Lyon gewechselt ist, hat Martina Voss-Tecklenburg Chantal Hagel von der TSG Hoffenheim nachnominiert. Hagel kam bislang zu drei Einsätzen in der DFB-Auswahl.