Däbritz-Premiere in der großen Arena: "Das wird richtig spannend"

Von 2015 bis 2019 hat Sara Däbritz in München gespielt und gewann 2016 mit den Bayern den Meistertitel. In der Allianz-Arne hat die 27-Jährige jedoch nie spielen dürfen. Das "darf" sie erst heute mit PSG.

Diese Ehre wird der Nationalspielerin erst am heutigen Dienstag (18.45 Uhr, LIVE! bei kicker) zuteil, wenn sie mit Paris St. Germain im Viertelfinale der Champions League bei ihrem Ex-Klub antritt. "Ich freue mich total darauf", erzählte Däbritz auf der Website des FC Bayern.

12.000 Zuschauer erwartet der Deutsche Meister zum Duell mit dem französischen Titelträger des Vorjahres und aktuellen Tabellenzweiten. Jens Scheuer spricht von "Gänsehautfeeling". Der Bayern-Coach sieht vor dem großen Spiel in der großen Arena keinen Favoriten. Beide Mannschaften agieren seiner Meinung nach "auf Augenhöhe". Sieht auch Sara Däbritz so: "Es wird richtig spannend, beide haben das Potenzial weiterzukommen", prognostiziert sie.

Wolfsburg wirkt jetzt stabiler

Gleiches gilt auch für das Duell des zweiten deutschen Vertreters im Viertelfinale. Der VfL Wolfsburg muss am Mittwochabend (21 Uhr, LIVE! bei kicker) beim englischen Tabellenführer FC Arsenal antreten. Wolfsburg zeigte sich zuletzt stabiler als noch in der Hinrunde und hat nach dem 3:0 gegen die TSG Hoffenheim am vergangenen Samstag die Bundesliga-Tabellenführung vor den Bayern verteidigt.

Die Rückkehr von Torhüterin Almuth Schult (COVID-19) dürfte dem letztjährigen Vizemeister defensiv noch mehr Stabilität verleihen. Das Rückspiel in der nächsten Woche (31. März, 18.45 Uhr) wird auf Wunsch der Mannschaft in der VW-Arena ausgetragen. Fünftstellig wie in München dürfte die Zuschauerzahl aber wohl nicht ausfallen.

Rückspiel vor 85.000 - Volles Haus in Barcelona

Völlig anders ist es um das Interesse beim Champions-League-Titelverteidiger bestellt. Der FC Barcelona meldete schon im Januar ausverkauftes Haus. 85.000 Zuschauer werden beim Rückspiel im Camp Nou am nächsten Mittwoch gegen Real Madrid dabei sein. Das Hinspiel wird am Dienstag (21 Uhr) in der spanischen Hauptstadt ausgetragen. Barça gilt als großer Favorit, hat Real erst vor neun Tagen in der Liga mit 5:0 vom Platz gefegt. In der spanischen Liga steht der Titelverteidiger mit 63 Punkten nach 21 Spielen einsam an der Spitze und durfte schon vorzeitig die Meisterschaft 2022 feiern. Auch in der Königsklasse gilt Barça, das im Vorjahresfinale mit 4:0 gegen den FC Chelsea gewann, als Favorit auf den Titel.

Lyon klarer Favorit - Marozsan will den fünften CL-Titel

Als große Überraschung ist Juventus Turin ins Viertelfinale eingezogen Der italienische Meister ließ in der Gruppenphase den VfL Wolfsburg und den FC Chelsea hinter sich. Am Mittwoch (18.45 Uhr) empfängt Juventus den französischen Vizemeister Olympique Lyon. Die einst beste Vereinsmannschaft der Welt gewann von 2015 bis 2020 die Königsklasse und gilt als Favorit in dem Duell mit den Italienerinnen. "Wir werden Juventus aber auf keinen Fall unterschätzen", sagt Dzsenifer Marozsan.

Die deutsche Nationalspielerin wechselte 2016 vom 1. FFC Frankfurt nach Lyon und gewann dort viermal die Champions League. In diesem Jahr soll der nächste Triumpf folgen.