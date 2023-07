Däbritz: "Leise Spielerinnen sollten leise sein"

Sara Däbritz gehört zu den Führungsspielerinnen der Nationalmannschaft. Laute Töne hört man von ihr trotzdem selten. Über eine Spielerin, die auf ihre Art und Weise vorangeht.

In zehn Jahren kann viel passieren, insbesondere im Fußball. Neue Talente werden geboren, Hoffnungen auf große Karrieren zerschlagen sich, Erwartungen werden nicht erfüllt. Und doch gibt es immer wieder Laufbahnen, über die man sagen kann: "Alles richtig gemacht." Auf so eine Karriere kann Sara Däbritz bislang zurückblicken. Kaum hatte sie mit 18 Jahren ihr Debüt in der Nationalmannschaft gegeben, wurde sie als "junges Küken" für die Europameisterschaft 2013 nachnominiert. Die damalige Freiburg-Spielerin galt als großes Talent und war "gerade so reingerutscht" ins Team. Zweimal wurde sie während des Turniers eingewechselt.

Zum Thema Das Sonderheft zur Frauen-WM 2023

Es folgte der Schritt zum FC Bayern, dann ins Ausland. Drei Jahre Paris, seit einem Jahr spielt sie in Lyon. Mit der Nationalmannschaft wurde sie 2013 Europameisterin und gewann 2016 Gold bei den Olympischen Spielen. Die deutsche Nationalmannschaft ohne Däbritz? Das kann man sich kaum mehr vorstellen. "Ich zähle jetzt mit 28 Jahren schon zu den erfahrenen, älteren Hasen", sagt die gebürtige Ambergerin im kicker-Interview und lacht. "Es ist verrückt, wie schnell die Zeit vergeht."

Führung lastet auf mehreren Schultern

97 Länderspiele hat Däbritz mittlerweile auf dem Buckel. In der öffentlichen Wahrnehmung steht sie trotzdem oft im Schatten hinter lauten und meinungsstarken Spielerinnen wie Alexandra Popp. "Ich bin nicht wirklich der Lautsprecher", bestätigt Däbritz. Trotzdem schaffe sie es durch ihre Art und Weise, an die Menschen heranzukommen und einen positiven Einfluss auf sie zu haben. "Ich glaube, ich bin sehr herzlich, authentisch und ein offener Mensch."

Ganz grundsätzlich finde ich, dass man sich nie verstellen sollte - weder auf noch neben dem Platz. Sara Däbritz

Für ein funktionierendes Team brauche es verschiedene Persönlichkeiten. "Ganz grundsätzlich finde ich, dass man sich nie verstellen sollte - weder auf noch neben dem Platz. Es geht um Authentizität", betont Däbritz und fügt hinzu: "Laute Spielerinnen sollten laut sein, leise Spielerinnen sollten leise sein." Sie wird bei der WM auf ihre Art vorangehen - wenn vielleicht auch mit leiseren Tönen als die ein oder andere Kollegin.

Lesen Sie im großen Interview mit Sara Däbritz, wie das deutsche Team die Fans begeistern will, wieso der große Favoritenkreis auch Vorteile hat und wie wichtig neue Zuschauerrekorde für den Frauenfußball sind - im kicker-Sonderheft zur Frauen-WM 2023.