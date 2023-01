"Dadurch werde ich jetzt stärker sein": So hat Nmecha seine Verletzung genutzt

Gerne hätte er schon mehr gemacht in Portugal, das neue Jahr begann für Lukas Nmecha jedoch nicht gut. Dennoch blickt der Stürmer im Gespräch mit dem kicker optimistisch nach vorne.

Aus dem Wolfsburger Trainingslager in Almancil (Portugal) berichtet Thomas Hiete

Er absolviert Laufrunden am Rande des Mannschaftstrainings, er strampelt auf dem Ergometer, auch die Arbeit mit dem Ball hat Lukas Nmecha wieder aufgenommen. Der Stürmer des VfL Wolfsburg arbeitet an seinem Comeback, das sich jedoch ein wenig verzögert. Jedoch nicht, weil er nach seiner Verletzung im November einen Knie-Rückschlag erlitten, sondern weil es ihn zu Jahresbeginn gesundheitlich kurzzeitig aus der Bahn geworfen hat.

"Meinem Knie geht es gut, laufen, schießen, alles kein Problem", berichtet Nmecha im Gespräch mit dem kicker. "Das Problem war nur, dass ich an Neujahr krank geworden bin. Deswegen musste ich deutlich kürzertreten, ich hätte jetzt wohl schon zum Teil mit der Mannschaft trainieren können."

Nun muss er sich noch ein wenig gedulden, während seiner Einheiten wird ihm immer wieder Blut zur Kontrolle abgezapft. Reicht es für den Angreifer, pünktlich zum Re-Start der Bundesliga am 21. Januar gegen den SC Freiburg zurück zu sein? "Es werden sicher fast zwei Wochen sein, die ich verloren habe", sagt der 24-Jährige. "Das ist ärgerlich, aber auch nicht zu ändern. Mal sehen, wie es in zwei Wochen zum Start aussieht, vielleicht schaffe ich es ja schon in den Kader."

Am 8. November war es, da zog sich Nmecha (vier Saisontreffer) beim 2:0 gegen Borussia Dortmund kurz vor Spielende einen Teilriss der Patellasehne zu. Ein Schock für ihn, der von der WM in Katar träumte und nach seinem Knöchelbruch ein Jahr zuvor den zweiten schweren Rückschlag verkraften musste. Jedoch ließ sich der frühere ManCity-Spieler nicht runterziehen.

Ich sehe bei solchen Verletzungen immer auch das Positive. Lukas Nmecha

"Ich sehe bei solchen Verletzungen immer auch das Positive", betont er, "es gibt schlimmere Verletzungen." Und so nutzte er die erneute Zwangspause, um an einem körperlichen Defizit zu arbeiten. "Ich hatte vorher schon Probleme an meiner rechten Patellasehne und habe die Zeit jetzt genutzt und viel an meiner Oberschenkelmuskulatur gearbeitet. Dadurch werde ich jetzt stärker sein."

Die EM 2024 ist das Ziel des siebenmaligen Nationalspielers, der auch mit dem VfL hoch hinaus möchte. Platz 7 macht Lust auf mehr. "Wir haben noch 19 Spiele und sind auf einem guten Weg", sagt Nmecha und unterstreicht die hohen Ambitionen der wiedererstarkten Niedersachsen: "Europa ist das Ziel von uns allen." Mit seinen Toren will er dabei helfen - und das so schnell wie möglich.