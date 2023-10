Dadashov: "Ich will mit dem BFC in der 3. Liga spielen"

Er sei wie guter Rotwein, sagt Rufat Dadashov, je älter, desto besser. Tatsächlich knüpft der 32-jährige Angreifer bei seiner zweiten Station beim BFC Dynamo nahtlos an die früheren Leistungen an. Sein Ziel mit den Berlinern hat er klar gesetzt.

In Jubelpose: Rufat Dadashov trifft für den BFC Dynamo auch in der laufenden Saison. IMAGO/Beautiful Sports

22 Tore hat Nordost-Regionalligist BFC Dynamo in der laufenden Saison schon erzielt. Damit stellen die Berliner zusammen mit Spitzenreiter Energie Cottbus die zweitbeste Offensive hinter Hertha BSC II (24 Treffer). Der Großteil der Tore des BFC geht dabei auf das Konto von Stürmer Rufat Dadashov, der in den bisherigen zehn Saisonspielen schon zehn Tore erzielte.

"Im Großen und Ganzen bin ich damit zufrieden. Ich hoffe, dass es so weiter geht", sagt Dadashov, der vor der aktuellen Serie von West-Regionalligist FC Schalke 04 II zurück ins Sportforum nach Hohenschönhausen kehrte. "Ich bin noch nicht satt und habe Bock auf Erfolg. Für mich gibt es in Berlin nur den BFC. Hier fühle ich mich wohl." Denn schon einmal, in der Spielzeit 2017/18, lief der 1,89 Meter große Offensivspieler im Trikot des BFC auf und erzielte insgesamt 25 Saisontore - kein Spieler hat seit der Einführung der Regionalliga Nordost zur Saison 2012/13 mehr Treffer in einer Serie erzielt.

"Die Tormarke ist zweitrangig. Ich will etwas mit der Mannschaft erreichen. Wir haben gemeinsam ein Ziel. Wir wollen am Ende ganz oben in der Tabelle stehen", so der BFC-Akteur mit der Rückennummer neun. Dieser ist in der vordersten Angriffsreihe der Berliner der absolute Fixpunkt und erzielte seine bisherigen Treffer mit dem rechten (4) und linken Fuß (4) - sowie per Kopf (2). "Mir kommt sicher meine Beidfüßigkeit zugute. Da muss ich auch meinem Vater danken, der mich früher auf dem Bolzplatz lange mit dem linken Fuß hat trainieren lassen", sagt der 32-Jährige, der aber auch schon mit zwei direkten Torvorlagen glänzen konnte. Dabei ist Dadashov kein Stürmer, der "nur im Strafraum auf die Bälle wartet und dann einschiebt", wie er sagt. "Ich will mit dem Team Fußballspielen. Die Statistik zeigt aber, dass ich vorne eiskalt bin."

22 Länderspiele für Aserbaidschan

Auch dank der Treffer des in Baku (Aserbaidschan) geborenen Dadashov, der auf 22 Länderspiele (vier Tore) kommt, spielt der BFC als aktueller Tabellendritter weiterhin eine gute Rolle im Kampf um die Meisterschaft und den direkten Aufstiegsplatz in die 3. Liga. Denn während der BFC nach der Wendezeit noch nie im gesamtdeutschen Profifußball aktiv war, schaffte dies Dadashov schon für Preußen Münster in der 3. Liga (52 Einsätze/14 Tore) und absolvierte zudem zwei Partien für den FC Schalke 04 in der 2. Bundesliga.

"Ich habe eine Mission und will mit dem BFC in der 3. Liga spielen", so der Stürmer, der im BFC-Kader hinter Ersatzkeeper Kevin Sommer (34) der zweitälteste Spieler ist und seit seiner Rückkehr eine Führungsposition inne hat. Trotz seines Alters sagt Dadashov aber auch: "Ich bin wie ein guter Rotwein. Umso älter ich werde, umso besser spiele ich. Ich fühle mich topfit." Dies belegt der Offensivspieler aktuell Spieltag für Spieltag mit seinen Leistungen.

Kunert setzt auf Ballbesitz

Dabei hat sich die Art des Fußballspiels beim BFC im Laufe der aktuellen Saison etwas verändert - aufgrund des Trainerwechsels. Denn während Heiner Backhaus (41, wechselte zu West-Regionalligist Alemannia Aachen) auf Umschaltspiel setzte, lässt Nachfolger Dirk Kunert (55) vor allem Ballbesitzfußball spielen.

"Die Spielphilosophie passt, und das Team sowie Trainer finden sich von Woche zu Woche mehr", so der BFC-Toptorjäger. Die nächste Chance sein Torekonto und das des BFC hochzuschrauben, hat der Offensivspieler am 11. Spieltag gegen Hertha BSC II - im direkten Duell der treffsichersten Mannschaften der Liga.