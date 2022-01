Dacia Jogger: Familien-Van für wenig Geld

Eine preisbewusste Klientel weiß es zu schätzen: Beim rumänischen Renault-Ableger Dacia bekommt man robuste Autos zu günstigen Konditionen. So ist es auch beim neuen Jogger: Das kurz vor der Markteinführung stehende Modell stellt sich als vielseitiger fünf- oder siebensitzigen Familien-Van vor, genauer gesagt als eine Mischung aus SUV, Kombi und Van. Die Preise starten bei 13.900 Euro für den TCe 100 ECO-G, der mit Autogas und Benzin betrieben werden kann. Zu den Händlern und Kunden rollt der Dacia Jogger ab Mitte März, kann aber schon jetzt bestellt werden.

Der Jogger ersetzt im Dacia-Portfolio gleich mehrere Modelle - unter anderem den Lodgy und den bereits seit einiger Zeit nicht mehr angebotenen Logan Kombi. Äußerlich präsentiert sich der 4,55 Meter lange Neuzugang im SUV-Look, was bei allen Versionen mit erhöhter Bodenfreiheit und Dachreling verbunden ist, kombiniert sogar mit einem integrierten Trägersystem. Allerdings gibt es trotz der Geländewagen-Optik keine Allrad-Variante. Dank des Radstandes von 2,90 Metern wirkt die Karosserie gestreckt und bietet insgesamt viel Platz, nicht nur vorne. Die Mitreisenden der zweiten und auf Wunsch (für 800 Euro Mehrpreis) dritten Reihe sitzen auf erhöhter Position und genießen den guten Rundumblick.

Leicht ausbaubare Sitze

Als Fünfsitzer bietet der Jogger zudem einen großen Gepäckraum (607 Liter), beim Siebensitzer schmilzt das Volumen jedoch auf bescheidene 160 Liter. Dagegen nimmt Dacias Neuer in zweisitziger Konfiguration sogar bis zu 1819 Liter im Stauraum auf, damit qualifiziert er sich beispielsweise für den Einkauf im Möbelhaus. Die rechte Vordersitzlehne ist zwar nicht umklappbar. Doch der Aus- und Einbau der Sitze lässt sich wegen ihres geringen Gewichts leicht und ohne Werkzeug bewerkstelligen.

Familientauglich: So sieht es aus, wenn der Jogger voll bestuhlt ist. Die dritte Sitzreihe kostet 800 Euro Aufpreis. Hersteller

Viele Ablagen im Innenraum erleichtern der Großfamilie die Mitnahme größerer Getränkeflaschen und sonstiger Mitnahmeartikel. Eher für Kinder und Jugendliche eignet sich die ziemlich hart gepolsterte dritte Reihe, zudem muss - des erwähnt eingeschränkten Kofferraumvolumens wegen - ein großer Teil des Gepäcks aufs Dach, wenn alle sieben Sitzplätze belegt sind. Dass im Interieur viel harter Kunststoff zum Einsatz kommt und das Zuschlagen der Türen doch anders als bei einem Premium-Modell klingt, wird die Kundschaft angesichts des Preises verzeihen. Auch, dass die Lenkung nicht besonders gefühlvoll (oder gar direkt) reagiert.

Topmodell mit Navi und Smartphone-Anbindung

Die Bedienung stellt den Fahrer vor keine Probleme, sie erfolgt intuitiv über analoge Schalter. Das Multimediasystem lässt sich über einen zentral angeordneten Bildschirm steuern. In der Topversion "Extreme+" für maximal 18.790 Euro (Siebensitzer) ist unter anderem das Navi und die kabellose Smartphone-Integration an Bord. Je nach Ausstattung wird der Jogger mit traditioneller Handbremse oder mit elektronischer Feststellbremse geliefert.

Pragmatisch und funktionell eingerichtet: Jogger-Interieur. Hersteller

Von den beiden Motorisierungen gefiel uns der stärkere Benziner am besten. Im TCe leistet er 81 kW/110 PS und zieht ab niedrigen Drehzahlen gut durch - mit den 1250 Kilo Leergewicht hat er wenig Last. Zusammen mit dem vorläufig in beiden Jogger-Modellen ausschließlich angebotenen Sechsganggetriebe lässt es der 1.0-Liter-Dreizylinder-Turbo in den unteren und mittleren Fahrstufen flott angehen. Der oberste Gang ist zwecks Spritsparens (vor allem auf Fernstraßen) lang ausgelegt; an Steigungen muss deshalb schon mal zurückgeschaltet werden. Im kombinierten Verbrauch werden nach WLTP-Norm 5,7 l/100 km angegeben, entsprechend 128 g/km CO2-Ausstoß.

Nimmt zweierlei Futter

Alternativ kann der Kunde zu der um 500 Euro preiswerteren Version TCe 100 ECO-G mit etwas geringerer Leistung (74 kW/101 PS) greifen, bei der das volle Drehmoment von 170 Newtonmetern schon ab 2000 Touren bereitsteht. Besonderheit hier: Es handelt sich um einen bivalenten Antrieb, der Motor lässt sich außer mit Superbenzin auch mit Autogas betreiben. Zusätzlich zum 50-l-Benzintank befindet sich dazu ein 40 Liter fassender LPG-Tank an Bord; wenn dessen Reserven aufgebraucht sind, erfolgt automatisch das Umschalten auf Benzinbetrieb. Einen Trumpf spielt der ECO-G also mit seiner insgesamt hohen Reichweite aus. Wegen des (zur Zeit noch) günstigen Gaspreises von ca. 85 Cent/Liter ist diese Variante zudem recht wirtschaftlich zu betreiben.

Zu den Fahrleistungen: In der Spitze läuft der Jogger 175 km/h (bivalente Variante) oder 183 km/h (Benziner) und sprintet in 12,3 Sekunden beziehungsweise 10,5 Sekunden von 0 auf Tempo 100. Der, wenn er gefordert wird, kernig klingende Antrieb will nicht sportlich auftreten, sondern eher dem braven Gleiten dienen - gerade auf der Langstrecke. Auf einen Diesel im Angebot verzichtet der Hersteller, will aber im nächsten Jahr einen Mildhybridantrieb nachreichen, der dann auch mit einer Automatik verbunden ist, was in dieser Kombination logisch ist. Ein Plug-in-Hybrid ist für später geplant.

Alternative Antriebe folgen: Auch ein Mild- und ein Plug-in-Hybrid sind geplant. Hersteller

Die Preisstrategie und die Absatzzahlen von Dacia sprechen für sich: Insgesamt 7,5 Millionen Fahrzeuge wurden bisher in 44 Ländern verkauft, dabei werden fast ausschließlich Privatkunden bedient. Künftig soll die Marke weiter wachsen. Im Portfolio laufen der Sandero, bislang Nummer eins beim Absatz, und der Duster am besten. Vor allem die Duster-Zulassungen zeigten in Deutschland zuletzt nach oben. Und mit dem Spring führt Dacia inzwischen sogar ein rein batterieelektrisches Modell zum markentypisch günstigen Preis im Programm.

Renault Clio als Plattformspender

Mit dem Jogger tritt Dacia im sogenannten C-Segment an, auch Golf-Klasse genannt - ein Bereich, der in Europa besonders beliebt ist, den größten Marktanteil hat und im SUV-Bereich expandiert. Da kommt der Neue, der die Konzern-Plattform des aktuellen Renault Clio nutzt, gerade recht. Auch die nächste Duster-Generation wird, wie andere Modellreihen, diese moderne Plattform bekommen.

Unverändert geblieben ist übrigens die Verkaufsprovision von nur fünf Prozent für die Händler, sagt Christophe Mittelberger, der Leiter des deutschen Dacia-Importeurs. Für den Kunden bedeutet das, dass er nicht mit Nachlässen rechnen sollte.

Ingo Reuss

Dacia Jogger in Kürze:

Wann er kommt: Ist bereits bestellbar. Auslieferung ab Mitte März.

Wen er ins Visier nimmt: Keine direkten Mitbewerber.

Was ihn antreibt: Einliter-Dreizylinder-Benziner mit 74 kW/101 PS (bivalent Autogas/Benzin) oder 81 kW/110 PS (Benzin).

Was er kostet: Ab 13.990 Euro bzw. 14.490 Euro.