"Dachte nur: Schieb, schieb, schieb, schieb" - Carl und Hennig nach Olympiasieg im Freudentaumel

Vielleicht die größte deutsche Medaillensensation bei den Spielen von Peking war der Olympiasieg im Team-Sprint der Langläuferinnen Katharina Hennig und Victoria Carl, bei denen im Ziel alle Dämme brachen.

Im ungläubigen Freudentaumel sprangen Victoria Carl und Katharina Henning gemeinsam auf das Siegerpodest, der in Tränen aufgelöste Bundestrainer Peter Schlickenrieder jubelte an seinem 52. Geburtstag fassungslos zu. "Ich zittere am ganzen Körper, das ist alles einfach unglaublich" rief Carl, die mit einem Bilderbuchspurt den märchenhaften Teamsprint-Triumph von Peking perfekt gemacht hatte.

Tanzende Lehren aus Oberstorf

Um exakt 17.37 Uhr war die 26-Jährige als Schlussläuferin im Thüringen-Express vor den beiden scheinbar übermächtigen Kontrahentinnen Jonna Sundling aus Schweden und Natalia Nepryaeva aus Russland über die Ziellinie gestürmt. Dem ersten Olympiasieg seit zwölf Jahren für die zwischenzeitlich in die sportliche Bedeutungslosigkeit verschwundene deutsche Langlaufsparte folgte Ekstase in Schwarz-Rot-Gold.

Ich könnte die ganze Zeit heulen, so intensiv ist das. Hier geschieht etwas Einmaliges. Bundestrainer Peter Schlickenrieder

"Wir sind doch hier im falschen Film! Ich bin so stolz", sagte Carls kongeniale Kollegin Hennig: "Dass wir hier nach dem Staffelsilber noch einen draufsetzen können, ist Wahnsinn." Auch Schlickenrieder war kaum noch einzufangen: "Ich könnte die ganze Zeit heulen, so intensiv ist das. Hier geschieht etwas Einmaliges." Selbst im drei Kilometer entfernten Biathlon-Stadion lag sich die deutsche Frauen-Bronzestaffel jubelnd vor dem TV in den Armen, als sie während eines Live-Interviews plötzlich das packende Sprint-Finale auf einem Bildschirm elektrisiert mitverfolgten.

"Heute Abend wird definitiv richtig getanzt", sagte Schlickenrieder: "Das haben wir hier schon jeden Abend gemacht. Um zehn vor zehn haben wir im Hotel immer die Türen aufgemacht und gemeinsam ein bisschen getanzt. So etwas braucht man, wenn man ohnehin angespannt ist." Eine Lehre aus der verkorksten Heim-WM 2021 in Oberstdorf als Tiefpunkt der jahrelangen Talfahrt.

Carl sprang erst kurzfristig ein

Völlig losgelöst war auch das einstige Top-Talent Carl, dem bis dato immer ein kleines bisschen zum großen Durchbruch fehlte. Auf dem finalen Teil dieser kräftezehrenden 6 x 1,5 km hatte sie das Duo zum Olympiasieg getanzt - mit mächtig Power: "Ich habe den Kopf ausgeschaltet und nur noch gedacht: Schieb, schieb, schieb, schieb. Erst im Ziel habe ich wahrgenommen, dass ich vorne war", sagte sie.

Auch bei einer ersten Siegerzeremonie waren Hennig und Carl (re.) noch immer fassungslos. AFP via Getty Images

Dabei war gar nicht Carl, sondern Olympia-Entdeckung Katherine Sauerbrey als Hennigs Partnerin für den Teamsprint vorgesehen gewesen. Sauerbrey, die vermeintlich bessere Klassikläuferin, meldete sich aber am Morgen ab, da sie sich nach den großen Belastungen der vergangenen Tage nicht mehr zu 100 Prozent fit fühlte - und Carl wurde von der Ersatzbank zum entscheidenden Faktor für Gold. "Dass wir das hier nicht in der Originalbesetzung schaffen", sagte Schlickenrieder, "davor habe ich einen Riesenrespekt."

Schlickenrieder: "Liegen vor dem Zeitplan"

Den muss man auch vor der Entwicklung der einstigen Sorgensparte unter Schlickenrieder haben: Acht bittere Jahre lang waren die deutschen Langläufer und Langläuferinnen bei Großereignissen ohne Medaillen geblieben, seit Evi Sachenbacher-Stehles und Claudia Nystads Vancouver-Triumph - ebenfalls im Teamsprint - ohne Olympiasieg und hatten fast schon am Rande der Drittklassigkeit agiert.



Binnen einer Woche machten die Golden und Silver Girls das Tief nun vergessen, ließen dem schon sensationellen Silber in der Frauenstaffel die noch viel größere Sensation folgen. "Eigentlich", meinte Schlickenrieder fast entschuldigend, "liegen wir damit vor dem Zeitplan."