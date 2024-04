"Dachte, ich hätte meine Emotionen unter Kontrolle": Hungbo zum Platzverweis

Der kurze und fast tragische Einsatz des Joseph Hungbo im Spiel Nürnberg gegen Kiel hat für jede Menge Resonanz gesorgt. Nun hat der Engländer eine Stellungnahme abgegeben.

Die zwölfte Spielminute im Duell seiner Nürnberger mit Holstein Kiel hat Joseph Hungbo sichtlich mitgenommen. Gelb-Rot in der Anfangsviertelstunde schafft nicht jeder. Zwei Fouls waren für Schiedsrichter Richard Hempel indes eins zu viel, er schickte den konsternierten Engländer vom Feld.

Und dabei hatte sich Hungbo so viel vorgenommen gegen die KSV Holstein. Von zahlreichen Fans war der 24-Jährige gefordert worden, Trainer Cristian Fiel hatte ihm erstmals seit Monaten das Startelfmandat erteilt. Und dann das. Der erste Platzverweis in seiner Karriere.

"Ich habe lange auf diesen Startelfeinsatz gewartet und wollte ihn unbedingt", gesteht der Offensivmann auf der Club-Website. Und gibt noch mehr Einblick in sein Seelenleben: "Ich dachte, ich hätte meine Emotionen unter Kontrolle. Leider war dies nicht der Fall." Nach achtmonatiger Wartezeit auf einen Einsatz von Beginn an und harter Arbeit auf dem Trainingsplatz habe er "den Leuten jetzt einfach zeigen (wollen), was ich draufhabe. Nach zwölf Minuten war das dann alles weg."

"Zwei schlechte Ballannahmen"

Trauer, Frust und Ungläubigkeit waren ihm schon beim Gang vom Feld am Samstag deutlich anzusehen. Hungbo musste getröstet werden. Sein Fehlen auf dem Rasen und die damit verbundene personelle Unterzahl mündeten in eine 0:4-Heimschlappe der Nürnberger gegen clevere Störche.

Hungbo ist durchaus selbstkritisch, was seinen missglückten Einsatz am vergangenen Wochenende betrifft: "Es waren zwei schlechte Ballannahmen von mir", sagt er. Zwei technische Fehler, die unmittelbar zu zwei Fouls führten. Eins davon recht rustikal, das andere weniger rustikal. Hempel zog dennoch die Konsequenzen.

Kein Einsatz auf Schalke

"Für mich ist es frustrierend, da viele gar nicht wissen können, was ich in den letzten Monaten investiert habe, um zurückzukommen", führt Hungbo aus, der das Traditionsduell auf Schalke am Samstagabend gesperrt verpassen wird (20.30 Uhr, LIVE! bei kicker). Sein Plan, die Mannschaft "defensiv wie offensiv" zu unterstützen, sei nicht aufgegangen. "Und dafür möchte ich mich entschuldigen."

Geholfen hat Hungbo die positive Reaktion der Mannschaft nach seiner Ampelkarte: "Das bedeutet mir viel. Sie haben mich in den vergangenen Wochen ja schon in der Kabine erlebt. Ich habe immer versucht, ihnen etwas auf dem Platz zu geben, was uns weiterbringt. Die ganze Mannschaft hat mich in dieser Situation aufgefangen, da es sehr emotional für mich war." Ein Wegweiser für die nächsten Tage und Wochen, in denen sich der Flügelspieler wieder anbieten will.

Um im Falle eines Falles seine Emotionen dann im Griff zu haben.