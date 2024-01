Dach, Licht, Toiletten: Tuning fürs Volksparkstadion zur EM - und für die Bundesliga?

Die größte Sportstätte Norddeutschlands rüstet sich für die Zukunft. Für knapp 30 Millionen Euro erhält die Hamburger Arena ein Lifting, mit dem sie den Ansprüchen, die heute an Großevents gestellt werden, gerecht wird.

Mit einem Fassungsvermögen von 57 000 Zuschauern (51 000 bei internationalen Spielen) ist das Volksparkstadion in Hamburg die größte Spielstätte in Norddeutschland - aber sie war bis vor kurzem nicht mehr die modernste. Jetzt wurde an vielen Stellen Hand angelegt, um die Arena zukunftsfähig für große Events zu machen: Als Spielort der Fußball-EM 2024 - und vielleicht auch einmal wieder für die Bundesliga?

Beim Neujahrsempfang des Hamburger SV, dem 100-prozentigen Eigner des Stadions, sendete Eric Huwer, Finanz-Vorstand der HSV Fußball-AG, positive Signale an die Gäste, darunter viele ehemalige Größen aus sportlich besseren Zeiten des Traditionsvereins. Nach einigen Schwierigkeiten bei der Finanzierung seien nunmehr in einem Rahmen von 25 bis 30 Millionen Euro die wichtigsten Maßnahmen für das "Lifting" der im Jahr 2000 neu entstandenen Wettkampfstätte an historischer Stelle eingeleitet oder sogar schon weitgehend ausgeführt worden. Erfüllt würden damit auch die Auflagen, die etwa die UEFA für die Tauglichkeit als EM-Spielort gestellt hatte.

Neue Membran installiert

"Die Fanbefragungen werden künftig freundlicher ausfallen", prognostiziert Huwer, nachdem es zuletzt in Votings hier und da deutliche Kritik der zahlenden Kundschaft gegeben hatte. So wurden in den vergangenen Monaten bereits die 40, jeweils 800 Quadratmeter großen Teilstücke der in die Jahre gekommenen Dachmembran ausgetauscht. Zu den weiteren baulichen Maßnahmen gehörte etwa die Renovierung der Toilettenanlagen sowie die Erweiterung der Rollstuhlplätze von zuvor 75 auf insgesamt 130. Neue Klimaanlagen entstehen im VIP-Bereich und in den Gästekabinen.

Stadionbesuch als Erlebnis

Die weiteren Maßnahmen dienten vor allem dem Anspruch, den Stadionbesuch zu einem zeitgemäßen Erlebnis zu machen. Ein "Tuning" gab's für die Licht- und Beschallungsanlage. Moderne und zugleich kostensparende LED-Strahler ermöglichen nunmehr auch in Hamburg komplett neue visuelle Gestaltungsmöglichkeiten für die Show. Das in der Vergangenheit ebenfalls von Besuchern monierte Sound- und Klangerlebnis in der "Schüssel" soll künftig noch mehr Emotionen auslösen.

Der EM-Gongschlag für Hamburg ertönt am 16. Juni mit dem Spiel der Niederlande gegen den Sieger der im März stattfindenden Play-offs zwischen Wales, Finnland, Polen und Estland. Drei weitere Gruppenspiele (unter anderem mit Kroatien, Albanien, Tschechien, Türkei) sowie ein Viertelfinalspiel folgen in der Hansestadt.

Und dann? Beim HSV-Neujahrsempfang machte Sportvorstand Jonas Boldt bei der Begrüßung keine großen Umschweife: "Ich bin jetzt gerade hier auf das Podium gestiegen. Es soll nicht der letzte Aufstieg in diesem Jahr gewesen sein …" Der Anspruch "Bundesliga" soll sich künftig nicht nur im Stadion widerspiegeln.