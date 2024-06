Dacaj und Fehr verlassen den SV Rödinghausen

Die Liste der Abgänge beim SV Rödinghausen wird immer länger. Sieben Spieler haben den Verein bereits verlassen, zwei weitere kommen dazu. Eros Dacaj und Jeff-Denis Fehr werden nicht mehr am Wiehen auflaufen, das steht fest. Dacaj gehörte in der abgelaufenen Saison zum absoluten Stammpersonal beim West-Regionalligisten und erzielte in 30 Einsätzen elf Scorerpunkte (fünf Tore, sechs Vorlagen). Fehr, der meist nur zu Kurzeinsätzen kam, sammelte in der letzten Saison 27 Spiele. Welchem Verein sich die Offensivspieler als nächstes anschließen, ist noch nicht bekannt.