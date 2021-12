Dabrowskis lange Tage

Der morgendliche Gang ins Café fällt erstmal aus. Die Arbeit mit den Profis fordert mehr Zeit, als die mit dem Regionalligateam von Hannover 96. "Die Tage sind doch etwas länger, als das vorher der Fall war", erzählt Christoph Dabrowski.

Aber die neue Aufgabe macht ihm Spaß. Das ist ihm deutlich anzumerken. "Ich gehe jeden Tag mit großer Freude die Aufgabe an", sagt der 43-Jährige. Dass sein Engagement bei den Profis schon vor Weihnachten wieder beendet sein könnte, ist ihm vorläufig Einerlei.

Der Start des neuen Coaches war mit dem 1:0-Heimerfolg gegen den HSV am vergangenen Sonntag gelungen und 96 will den Aufwärtstrend am Samstag beim Tabellenletzten in Ingolstadt fortsetzen. "Wir wollen nach Ingolstadt fahren und mutig und selbstbewusst an die eigenen Stärken glauben, mit dem nötigen Respekt vor dem Gegner. Wir gehen optimistisch ins Spiel und wissen, was uns erwartet", stellt Dabrowski die Marschroute fürs Wochenende vor.

Ein Sieg würde seine Chancen auf eine Weiterbeschäftigung bei den Profis deutlich erhöhen. "Ich erwarte von der Mannschaft, dass sie wirklich versucht, was in Gang zu bringen, und auch den Mut hat, an die eigene Stärke zu glauben." Die Einstellung gegen den HSV gilt als Leitfaden für die nächsten Aufgaben: "Die Mannschaft war sehr leidenschaftlich und hat als Einheit auf dem Platz gestanden."

Personell kann der neue Trainer fast aus den Vollen schöpfen. Nur Torwart Ron-Robert Zieler (Wadenverletzung) fällt aus. Der Rest des Kaders ist fit und Innenverteidiger Julian Börner hat seine Rotsperre abgesessen. Dabrowski: "Ich freue mich über diese Situation. Ich glaube, schlimmer ist es, wenn eine Situation entsteht, in der sich die Mannschaft von alleine aufstellt."