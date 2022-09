Dabrowskis Appell: "Es geht nur gemeinsam"

Am Freitag (19 Uhr, LIVE! bei kicker) will Essen in Osnabrück den zweiten Saisonsieg folgen lassen. Christoph Dabrowski weiß um die Schwere der Aufgabe - und richtete vor dem Duell einen Appell an das Umfeld.

Forciert den Zusammenhalt: Essens Coach Christoph Dabrowski. IMAGO/Markus Endberg