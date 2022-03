Dabrowski: "Zuversichtlich, dass die Mannschaft den Weg weitergeht"

Der Pokal ist Geschichte, Leipzig war für Zweitligist 96 eine Nummer zu groß. Nach dem chancenlosen 0:4 richtet sich bei den Niedersachsen der Blick auf den Liga-Alltag, der schon am Samstag beim SV Sandhausen weitergeht.

Er habe schon daran geglaubt, dass in einem Spiel alles möglich ist. Doch am Ende musste Christoph Dabrowski im Pokal-Achtelfinale gegen Bundesligist RB Leipzig in die klare Niederlage einwilligen. "Es war ein hochverdienter Sieg für Leipzig", so Hannovers Trainer. "Wir haben uns viel vorgenommen, wollten kompakt stehen, aggressiv sein und die Umschaltsituationen nutzen."

Diese jedoch nutzten ihrerseits die Leipziger eiskalt, als sie sich ihnen boten, weil 96 nach Dabrowskis Ansicht zu unpräzise spielte. "Tore nach Ballverlusten" beklagte der Coach. "Dann wird es immer schwieriger. In der zweiten Halbzeit haben wir versucht, höher anzulaufen, mit Hendrik Weydandt noch einen Stoßstürmer in Szene zu setzen. Mit dem 3:0 aber war der Deckel drauf."

"Tolle Pokalsaison"

Nach dem Bonusspiel vor 25.000 Zuschauern und einer "tollen Pokalsaison" (Dabrowski) geht es nun schon am Samstag im Liga-Alltag in Sandhausen, das mit einem Sieg wieder auf zwei Punkte heranrücken kann, weiter. "Wir müssen gut regenerieren, denn da erwartet uns ein extrem schwieriges Spiel. Dort wollen wir die nächsten Schritte machen, um unser Ziel zu erreichen", so der Hannoveraner, der trotz dieser Negativ-Erfahrung gegen das übermächtige Leipzig optimistisch klarstellte: "Jetzt liegt der Fokus voll auf der Liga. Ich bin sehr zuversichtlich, dass die Mannschaft den Weg weitergeht, den sie in den letzten Spielen gegangen ist."