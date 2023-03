Dabrowski wütend: "Verraten Sie mir, wo das ein Elfmeter ist"

Rot-Weiss Essen hat nach sieben Punkten aus drei Spielen wieder verloren. Bei der Niederlage in Aue kassierte RWE beide Tore durch umstrittene Elfmeter. Trainer Christoph Dabrowski wollte sich zur Schiedsrichter-Leistung zunächst nicht äußern, ehe er seiner Wut doch freien Lauf ließ.

War nach der Niederlage in Aue nicht gut auf den Schiedsrichter zu sprechen: RWE-Trainer Christoph Dabrowski. IMAGO/Eibne

Nach dem Heimsieg gegen Bayreuth (2:0) hatte sich Rot-Weiss Essen vor dem Auswärtsspiel bei Erzgebirge Aue viel vorgenommen. Zum ersten Mal wollte der Aufsteiger zwei Siege in Folge einfahren. Doch bereits zur Pause befand sich RWE nach zwei Gegentoren per Strafstoß klar auf der Verliererstraße.

Auch nach der Partie diskutierten die Männer von der Hafenstraße noch hitzig über die beiden für die Veilchen gepfiffenen Elfmeter. "Ganz klar kein Elfmeter. Das ist sehr bitter für uns", äußerte sich der spätere Torschütze Thomas Eisfeld nach Betrachtung der Szene vorm ersten Elfer bei "MagentaSport".

Erster Elfer sorgt für Diskussionen

In der 22. Spielminute war Dimitrij Nazarov nach einer vermeintlichen Grätsche des Ex-Auers Clemens Fandrich zu Fall gekommen. Den fälligen Elfmeter verwandelte Nazarov zur Führung (22.). Trainer Christoph Dabrowski wollte sich im Gegensatz zu Eisfeld nicht äußern und verbat sich zunächst das Wort.

"Tun sie mir den Gefallen. Ich will nicht wieder über den Schiedsrichter diskutieren. Der Fußballehrer habe nach eigenen Angaben erst zuletzt nach schlechten Schiedsrichterleistungen "Dampf abgelassen". Auf erneute Nachfrage ließ sich der 44-Jährige dann doch hinreisen.

Eigentlich sage ich jetzt schon wieder zu viel. Christoph Dabrowski

"Verraten sie mir hier, hier, wo das ein Elfmeter ist. Der Schiedsrichter steht fünf Meter daneben. Eigentlich sage ich jetzt schon wieder zu viel", versuchte sich der gebürtige Pole noch zu zügeln. Um dann erneut auszuholen: "Der Schiedsrichter sitzt wieder in der Kabine und entschuldigt sich für irgendwas. Ich bin es Leid", so der wütender Dabrowski.

Nur wenige Minuten später zeigte Schiedsrichter Tom Bauer erneut auf den Punkt. Diesmal war ein vermeintliches Handspiel von Jose-Enrique Rios Alonso (29.) für die Entscheidung ursächlich.

RWE fordert Elfmeter - bekommt ihn aber nicht

Sechser Eisfeld konnte den Schiedsrichter in dieser Szene nachvollziehen. "Ich finde, dass man den geben kann", gestand der späte Torschütze ein. Aue erhöhte vor der Pause auf 0:2.

Elfmeter blieben auch fortan das Gesprächsthema des ersten Durchgangs. Auf Gegenseite forderte nun auch RWE Strafstoß, nachdem Isaiah Young nach einem Kontakt mit Sam Schreck zu Fall gekommen war (38.) - Schiedsrichter Tom Bauer winkte ab. "Das ist ein ganz klarer Elfmeter", sah Eisfeld seine Farben in dieser Szene benachteiligt.

Das war RWE Christoph Dabrowski

Die offensiv in der ersten Hälfte im Tiefschlaf agierenden Essener wachten im zweiten Durchgang auf und erzielten den überfälligen Anschlusstreffer durch Eisfeld (66.). "Wir haben uns vorgenommen, dass wir mit mehr Dynamik, Aggressivität und mehr Esprit in die zweite Hälfte gehen", so Coach Dabrowski.

Dies gelang der Elf von der Hafenstraße. "Das war RWE. Wir haben nach vorne gespielt", lobte Dabrowski seine Mannen. Sein Fazit: "In der zweiten Halbzeit haben wir ein richtig gutes Spiel gemacht."

Trotz des bevorstehenden Mammutprogramms mit sechs Spitzengegnern in den nächsten sechs Partien (Osnabrück, Saarbrücken, Wiesbaden, Freiburg II, Dresden, Waldhof Mannheim) ist dem Coach aber nicht Bange. Unabhängig vom Name des Gegners werde seine Elf weiter "Meter machen".