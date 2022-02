Dabrowski will "die Schwächen der Heidenheimer nutzen"

Unter Christoph Dabrowski konnte Hannover 96 in zwei Auswärtsspielen zwei Siege einfahren. Diese Serie soll am Freitagabend in Heidenheim fortgesetzt werden. Allerdings muss der Coach in der Abwehr umstellen.

Christoph Dabrowski will die kleine Serie Hannovers in der Fremde fortführen. imago images/Picture Point

Ende November hat Christoph Dabrowski das Traineramt bei den Profis von Hannover 96 übernommen. Seitdem haben die Niedersachsen zweimal auswärts gespielt - und zweimal gewonnen: 2:1 in Ingolstadt und 1:0 in Rostock. Diese kleine Serie möchte Dabrowski am Freitagabend (18.30 Uhr) beim Spiel in Heidenheim möglichst ausbauen. "Es ist einiges möglich. Wir haben auswärts stabile Leistungen gebracht, wollen weiterhin erfolgreich sein und die Schwächen der Heidenheimer nutzen", sagte der 43-Jährige. "Aber wir wissen auch, was auf uns zukommt." Immerhin hat Heidenheim in der laufenden Spielzeit schon 34 Punkte gesammelt. Und damit zehn mehr als 96.

Börner fehlt gesperrt, Krajnc steht auf der Kippe

Verzichten müssen die Hannoveraner am Freitag allerdings auf Julian Börner. Der Innenverteidiger ist wegen der 5. Gelben Karte gesperrt. Für Börner soll Luka Krajnc in der Abwehrzentrale spielen. Der Einsatz des Slowenen ist jedoch fraglich. Krajnc hat in dieser Woche wegen Problemen an der Wadenmuskulatur noch an keinem Mannschaftstraining teilnehmen können und hat auch am Mittwoch nur individuell geübt. Am Donnerstagmorgen soll getestet werden, ob der 27-Jährige die Fahrt nach Heidenheim antreten kann. Dabrowski lobte Krajnc, bezeichnete ihn als "stabilen und robusten Spieler".

"Als Alternativen auf der Innenverteidigerposition stünden Gael Ondoua und Tim Walbrecht bereit. Ondoua ist eigentlich im defensiven Mittelgeld gesetzt. Und Walbrecht ist eigentlich Bestandteil des Regionalliga-Teams. Der 20-Jährige hat noch keinen Profi-Einsatz für 96 absolviert. „Beide sind eine Option, wenn Luka ausfällt", sagte Dabrowski.