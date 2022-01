Dabrowski will die "kontrollierte Euphorie" mitnehmen

Das überraschend deutliche und vor allem überzeugende 3:0 im DFB-Pokal-Achtelfinale gegen Borussia Mönchengladbach unter der Woche hat bei Hannover 96 "eine Euphorie ausgelöst".

Will den Schwung der DFB-Pokal-Sensation bewahren und in die 2. Liga mitnehmen: Christoph Dabrowski. imago images/Revierfoto

"Wir haben uns riesig gefreut und den Sieg auch genossen", hat 96-Cheftrainer Christoph Dabrowski am Freitagnachmittag auf der Pressekonferenz des Klubs erzählt. Diese Euphorie will der 43-Jährige aber keinesfalls bremsen. Im Gegenteil: "Wir wollen diese Euphorie mitnehmen für die kommenden Aufgaben. Ich finde das gut. Aber ich spreche gerne von kontrollierte Euphorie".

Denn der Blick geht natürlich schon Richtung Sonntag (13.30 Uhr), wenn die Hannoveraner im Liga-Heimspiel Dynamo Dresden empfangen. Bislang hat es unter Dabrowskis Regie nur eine Niederlage (1:4 gegen Werder Bremen) gegeben, aber schon vier Siege (gegen den HSV, Ingolstadt, Rostock und Mönchengladbach).

Dieser positive Trend soll gegen Dresden unbedingt fortgesetzt werden, um sich aus dem Tabellenkeller zu verabschieden.

"Es wird auch wieder Schwankungen geben"

"Es war wichtig, kurzfristig Ergebnisse zu liefern", betont der Coach, der Ende November den freigestellten Jan Zimmermann beerbt hat. Denn: "Es wird auch wieder Schwankungen geben."

Aber bis dann will sich 96 weit genug von der Abstiegsrängen entfernt haben. Dafür fordert Dabrowski "Zielstrebigkeit und Mut". Das hat vor allem gegen Mönchengladbach hervorragend geklappt. "Dresden macht viel Stress, die werden uns extrem fordern", prophezeit der 96-Trainer, der am Sonntag möglicherweise wieder auf Lukas Hinterseer zurückgreifen kann. Der Stürmer war lange wegen einer Covid 19-Infektin ausgefallen und hatte im Training mit Rückschlägen zu kämpfen. "Wir müssen gucken, ob er es in den Kader schafft."

Fehlen wird weiterhin Ersatzkeeper Martin Hansen, der sich wegen einer Covid 19-Infektion noch in Quarantäne befindet.