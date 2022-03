Dabrowski vor Schalke-Spiel: "Uns traut niemand etwas zu"

"Auf nach Schalke!" Dieses Motto gab Christoph Dabrowski auf der Pressekonferenz von Hannover 96 am Donnerstagnachmittag aus. Der Trainer ist voller Vorfreude auf die Partie am Samstag (13.30 Uhr, LIVE! bei kicker) in Gelsenkirchen.

Underdog mit Hannover auf Schalke: 96-Trainer Christoph Dabrowski. IMAGO/Eibner