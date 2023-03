Dabrowski "überrascht" von vereinzelten Rauswurf-Forderungen

Nach dem schwachen Auftritt im Niederrheinpokal in Bocholt forderten Teile der Anhänger von Rot-Weiss Essen den Rauswurf von Trainer Christoph Dabrowski. Dazu beleidigten die Fans ihre eigenen Spieler rassistisch und wurden dafür vom Klub scharf kritisiert.

Nach vier sieglosen Ligaspielen zitterte sich Rot-Weiss Essen am Dienstagabend ins Finale des Niederrheinpokals. Die Essener enttäuschten beim abstiegsbedrohten Regionalligisten 1. FC Bocholt vor allem ab dem Wiederanpfiff und gewannen erst im Elfmeterschießen (6:5). "So haben wir uns das nicht vorgestellt. Die zweite Hälfte war enttäuschend, in der Verlängerung wurde es nicht besser", erkannte auch Trainer Christoph Dabrowski auf der Pressekonferenz nach dem Spiel.

Daher äußerten auch die Anhänger trotz des Finaleinzugs ihren Unmut - vereinzelt wurde sogar der Rauswurf von Dabrowski gefordert. "Die Reaktionen der Fans waren ja in Bocholt nicht zu überhören. Ich war etwas überrascht. So etwas fühlt sich natürlich nicht gut an", gab der Coach gegenüber "Reviersport" zu. Allerdings betonte er auch, dass er sich nicht als "Teil des Problems" sehe, sondern als "Teil der Lösung".

Wir werden alles dafür tun, die Mannschaft in eine Verfassung zu bringen, in der wir aus eigener Kraft die Ziele erreichen. Christoph Dabrowski

Obwohl der 44-Jährige überrascht war, konnte er auch die Angst der Fans nachvollziehen und versprach: "Wir werden alles dafür tun, die Mannschaft in eine Verfassung zu bringen, in der wir aus eigener Kraft die Ziele erreichen."

Dies sollte ihm im Hinblick auf die kommenden Aufgaben (Freiburg II, Dresden, Mannheim) schnellstmöglich gelingen, damit die Essener nicht noch tief in den Abstiegskampf rutschen. Aktuell beträgt der Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz lediglich fünf Punkte. Daher wollte Dabrowski das Pokalspiel schnell abhaken und richtete seinen Blick bereits auf das "schwere" Heimspiel gegen die Zweitvertretung vom Sport-Club (Samstag, 14 Uhr, LIVE! bei kicker). Gegen den Tabellenzweiten benötigen die Rot-Weissen eine deutliche Leistungssteigerung, um etwas Zählbares im Revier zu behalten.

Verein kritisiert Fans für rassistische Beleidigungen

Neben der Kritik am Trainer sorgten die RWE-Fans am Dienstag auch mit Beleidigungen, "von denen nicht wenige zudem auch noch deutlich rassistisch" waren, gegenüber der eigenen Spieler für Aufsehen im Verein. So veröffentlichte der Aufsteiger am Mittwoch ein Statement und kritisierte das Verhalten der mitgereisten Anhänger. "Solche Äußerungen, die wir an dieser Stelle nicht wiederholen möchten, haben in keinem Fußballstadion der Welt etwas zu suchen", schrieb der Klub unter anderem.