Dabrowski über Götzes Bedeutung für Essen: "Es ist kein Geheimnis"

Nur zwei Punkte sind es auf Ulm und damit auf Platz drei - und dennoch redet man in Essen nur von der 40-Punkte-Marke. Die kann am Dienstag in München nun geknackt werden. Trainer Christoph Dabrowski sprach aber lieber über andere Dinge, wie etwa Personalien.

RWE steht blendend in Liga drei da, belegt Tabellenplatz fünf und hat sogar die Aufstiegsplätze in Sichtweite. Der Erfolg fußt dabei zu einem großen Teil darauf, dass man ligaweit mit 29 Zählern die beste Heimmannschaft ist. Auswärts sieht das anders aus: Da liegt man mit gerade mal zehn Zählern aus elf Spielen im unteren Tabellendrittel, seit dem 2:1 beim MSV Duisburg Ende Oktober gab es keinen Auswärtsdreier mehr - in Ingolstadt, Aue und Münster setzte es jeweils 1:2-Niederlagen.

RWE-Trainer Christoph Dabrowski betonte in diesem Zusammenhang, dass man klubintern nicht so sehr zwischen Heim- und Auswärtsspielen unterscheide. "Wir haben die Qualität und das Selbstvertrauen", zeigt sich der 45-Jährige vor dem Gastspiel beim TSV 1860 München am Dienstag (19 Uhr) optimistisch und meinte: "Ich habe ein Super-Gefühl."

Bereits mit einem Remis würden die Essener ihr Ziel, die magische 40-Punkte-Marke, erreichen. Der Frage, ob man danach andere Ziele ausgeben wolle, wich Dabrowski aber aus. "Wir machen uns darüber keine Gedanken", sagte der Trainer und richtete seinen Blick auf die Löwen. Die befinden sich zwar "im Abstiegskampf", haben aber "grundsätzlich eine hohe Qualität und wollen ihre Situation mit aller Macht ändern".

Gerade defensiv hätten sich die Sechziger zuletzt "sehr stabil" gezeigt. Etwas, was sich Dabrowski für seine Mannschaft auch wünscht. "Wir müssen uns in unserem Verteidigungsverhalten grundsätzlich cleverer anstellen", forderte der Coach und merkte an: "Das ist die Basis, um ein Spiel zu gewinnen."

Götze und Rother vor Rückkehr

Sandro Plechaty fehlt nach wie vor. Dazu musste Sascha Voelcke das Training aufgrund von Knieproblemen abbrechen und fällt daher ebenso aus wie Vinko Sapina, der ebenfalls über leichte Probleme am Knie klagte. Gute Nachrichten gibt es indes von Felix Götze und Björn Rother, die nach auskuriertem grippalem Infekt wieder einsatzbreit sind.

Gerade die Rückkehr von Götze dürfte die Essener freuen, immerhin steht die Abwehr in der Regel deutlich sicherer mit dem 25-Jährigen. "Es ist kein Geheimnis, dass Felix ein stabiler Faktor in unserer Mannschaft ist", gab Dabrowski zu, betonte aber zugleich, dass die Abwehr nicht alleine an einem Mann liegen kann. "Defensiv müssen wir im Verbund gemeinsam besser verteidigen. Da ist nicht einer für verantwortlich, sondern die ganze Mannschaft - und das fängt schon vorne an."