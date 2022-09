Dabrowski trotz Niederlage zufrieden: "Guter Test gegen spielstarken Gegner"

Vier Tage nach der vierten Niederalge der noch jungen Drittliga-Saison testete Rot-Weiss Essen gegen die Go Ahead Egales Deventer. Auch gegen den niederländischen Erstligisten gab es eine Niederlage. Coach-Dabrowski war dennoch guter Dinge.

Gegen den Vorletzten der Eredivise brachte RWE-Coach Christoph Dabrowski im Vergleich zur Niederlage am Freitag in Osnabrück (0:1) vier neue Kräfte. Der 19-Jährige Mustafa Kourouma sammelte ein wenig Erfahrung, daneben spielten Oguzhan Kefkir, Björn Rother und Aurel Loubongo im Gegensatz zu Isaiah Young, Daniel Heber, Clemens Fandrich und Niklas Tarnat.

RWE egalisiert Rückstand zur Pause

Für Essens Trainer war das Testspiel eine "Gelegenheit, einige Dinge auszuprobieren". Unter Ausschluss der Öffentlichkeit schien auch einiges zu funktionieren, denn nach der Führung für die Niederländer (23.), glich Felix Bastians für den Drittligisten kurz vor der Pause vom Punkt aus (40.).

Im zweiten Durchgang gingen die Go Ahead Eagles erneut in Führung. Auch, weil RWE in der zweiten Halbzeit eine Vielzahl an Chancen nicht genutzt habe, so Dabrowski. Für den 44-Jährigen war es dennoch ein "guter Test gegen einen spielstarken Gegner". Der Eredevisie-Teilnehmer habe das Team aus dem Ruhrpott gut auf die kommenden Aufgaben vorbereitet.

Am morgigen Mittwoch (19.30 Uhr) wartet der Landesligist 1. FC Wülfrath im Landespokal Niederrhein auf Essen, am Montag (19 Uhr, LIVE! bei kicker) geht es für die Dabrowski-Elf dann gegen den Drittplatzierten 1. FC Saarbrücken wieder in der Liga um Punkte.