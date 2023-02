Dabrowski nimmt Spieler nach Fangesängen in Schutz: "Sie wollen!"

Sieben Spiele sieglos. Bei Rot-Weiss Essen herrscht Tristesse, aber keine Sprachlosigkeit. Trainer Christoph Dabrowski analysiert schonungslos und sieht Redebedarf.

Rot-Weiss Essen steckt in einer Ergebniskrise. Das 0:1 bei Viktoria Köln am Montagabend war das siebte Spiel ohne Sieg, der letzte Dreier datiert vom 6. November (5:3 in Oldenburg). "Wir haben uns viel vorgenommen, wollten intensiv sein, das Spiel aktiv gestalten und den Mut aus dem Derby (1:1 gegen Duisburg, Anm. d. Red.) auf den Platz bringen", skizzierte Christoph Dabrowski bei "MagentaSport" den Matchplan, der nicht aufging.

"Das war keine gute Leistung von uns", analysierte Dabrowski unumwunden. "Wir haben in Ballbesitz wenig Lösungen gefunden, zu viele Ballverluste gehabt und den Gegner so aufgebaut. Der eine Fehler hat dann gereicht, um das Spiel zu verlieren." Deshalb fordert der 44-Jährige: "Wir sind an einem Punkt, an dem wir uns wieder mehr auf unsere Tugenden besinnen müssen, die uns stark gemacht haben." Gemeint ist: kompakte Arbeit gegen den Ball.

RWE-Fans skandieren: "Wir wollen euch kämpfen sehen"

Die Gesänge der mitgereisten RWE-Fans, die "Wir wollen euch kämpfen sehen" skandierten, nahm Dabrowski hin, verteidigte sein Team aber auch: "Es ist immer leicht, das von außen zu sagen. Die Spieler wollen! Ich habe noch nie ein Spiel gesehen, in dem die Mannschaft nicht will. Aber heute waren wir einfach zu fahrig, das hat Viktoria Köln gereicht, um 1:0 zu gewinnen."

Er selbst redete nach dem Schlusspfiff im Kreis energisch auf seine Spieler ein und kündigte eine Aufarbeitung an. "Wir müssen uns relativ schnell schütteln", sagte Dabrowski mit Blick auf die kurze Woche bis zum Heimspiel gegen Borussia Dortmund II am kommenden Sonntag (14 Uhr, LIVE! bei kicker).

"Es geht jetzt darum, mit einer Top-Haltung den lang ersehnten Dreier zu holen", unterstrich der Coach. "Mehr Intensität, mehr Leidenschaft und vor allem mehr Biss auf den Platz bringen - das wird unsere Verpflichtung sein."