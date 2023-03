Dabrowski nach RWE-Niederlage deutlich: "Dann ist uns auch nicht zu helfen"

Rot-Weiss Essen kassierte beim effizienten 1. FC Saarbrücken eine 0:3-Niederlage. RWE-Coach Dabrowski bezeichnete den Ausgang als "hochverdient". Die Niederlage "tut schmerzlich weh".

Rot-Weiss Essen musste sich am 28. Spieltag der 3. Liga mit 0:3 beim 1. FC Saarbrücken geschlagen geben. Trainer Christoph Dabrowski sah "einen "hochverdienten Sieg" für den FCS, wie er auf der anschließenden Pressekonferenz einordnete. "Es war ein gebrauchter Tag heute. Wir haben uns viel vorgenommen", gab sich der Coach ernüchtert.

Essen überraschte mit Felix Bastians als Sturmspitze. "Unser Plan war es, ihn als Zielspieler vorne drin zu haben. Ich fand, grundsätzlich hat er es geschafft Kopfbälle zu verlängern, Bälle zu sichern und abzulegen", lobte Dabrowski den gelernten Verteidiger. Eine Torchance hatte er allerdings nicht. Ganz im Gegensatz zu seinem Gegenüber Cuni, der RWE früh in Rückstand brachte.

"Bezeichnend war glaube ich die Aktion beim 1:0 nach dem kurz ausgeführten Eckball, wo wir einfach nicht gedankenschnell und noch gar nicht auf dem Platz waren", bilanzierte Dabrowski. Cuni nutzte dies und traf nach 95 Sekunden zum 1:0. Auch die verpasste Großchance von Kefkir (11.) habe ins Bild gepasst. "Wenn wir nicht in der Lage sind aus diesen Möglichkeiten ein Tor zu machen, dann ist uns am heutigen Tage leider auch nicht zu helfen."

Dabrowski vermisst Energie, Körpersprache und Verbissenheit

Die Essener ließen sich keineswegs überrollen, blieben gegen defensivstarke und effiziente Saarbrücker aber weitgehend ungefährlich. "Ich glaube, dass wir nicht die Energie, nicht die Körpersprache, nicht diese Verbissenheit auf den Platz gebracht haben, die uns noch vor ein paar Tagen ausgezeichnet hat", ordnete Dabrowski ein. Erst unter der Woche erkämpfte RWE sich ein 1:1 gegen den VfL Osnabrück.

Der Trainer des Aufsteigers weiß: "Wenn wir nicht in der Lage sind uns am Maximum zu bewegen, dann werden wir Probleme bekommen und nicht die Möglichkeit haben, ein Spiel zu gewinnen." Jenes Maximum habe man in Saarbrücken nie erreicht. "Das tut schmerzlich weh. Wir müssen aber akzeptieren, dass es hochverdient war."

In der kommenden Woche wartet der nächste Gegner aus der Spitzengruppe auf RWE. Am Samstag (14 Uhr) ist der SV Wehen Wiesbaden zu Gast. Dabwrowski erhofft sich dann auch wieder "ein schwer schlagbarer Gegner zu sein. Ein Gegner zu sein, der maximal investiert und der eine extrem große Geschlossenheit auf den Platz bringt."