Dabrowski: "Mit Leipzig auf Augenhöhe agieren"

Am Mittwoch empfängt Hannover 96 den vorjährigen Vizemeister RB Leipzig im DFB-Pokal-Viertelfinale und will den Gladbach-Coup wiederholen.

Die Bilanz ist makellos: Drei Pokal-Spiele hat Hannover 96 in dieser Saison gewonnen. In der 1. Runde siegte der Zweitligist mit 4:0 beim Regionallisten Eintracht Norderstedt, danach folgte das 3:0 gegen Fortuna Düsseldorf und im Achtelfinale die Sensation mit dem 3:0 gegen Borussia Mönchengladbach. "Wir haben gesehen, was möglich ist und wollen an das Gladbach-Spiel anknüpfen", kündigte 96-Trainer Christoph Dabrowski vor dem Viertelfinale, dem ersten seit 2007 für 96, am Mittwoch (18.30 Uhr, LIVE! bei kicker) gegen RB Leipzig an.

"Ich habe viele Optionen, viele Möglichkeiten zu rotieren"

25 000 Zuschauer werden in der HDI Arena erwartet - mehr sind nicht zugelassen. "Wir wollen ein leidenschaftliches Spiel abliefern und die Fans mit ins Boot nehmen", erzählt Dabrowski, der wohl auch auf die zuletzt leicht angeschlagenen Cedric Teuchert (muskuläre Probleme) und Niklas Hult (Knie) zurückgreifen kann. Ansonsten sind bis auf den Langzeitverletzten Sebastian Ernst (Achillessehnenriss) alle Spieler an Bord. "Ich habe viele Optionen, viele Möglichkeiten zu rotieren", freut sich Dabrowski vor der Partie gegen den Bundesligavierten.

"Wir wollen die Großen ärgern und die Sensation schaffen"

Der 96-Trainer war am Sonntag noch nach Bochum gefahren, um die Leipziger zu beobachten. "Leipzig hat anstrengende Wochen hinter sich." Wahrscheinlich auch ein Grund dafür, dass Dabrowski mit viel Optimismus ins Pokalspiel geht. "Wir haben einen sehr guten Lauf, wollen die Großen ärgern und die Sensation schaffen. Wir haben keinen Druck, sondern die Chance zu zeigen, dass wir mit Leipzig auf Augenhöhe agieren können."