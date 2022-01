Dabrowski ist zuversichtlich - Hinterseer kämpft mit Rückschlägen

Die Winterpause war sehr kurz. Aber Hannover 96 hat sie optimal genutzt. Meint zumindest Christoph Dabrowski.

"Ich habe das Gefühl, dass wir eine gute Gruppendynamik haben und dass wir gut gearbeitet haben in der Kürze der Zeit", erzählt der Ex-Profi, der am 21. Dezember vom U-23-Coach zum Cheftrainer der Profis befördert wurde. Zwei Siege und drei Niederlagen lautet Dabrowskis Bilanz in seiner Zeit als Interimscoach, nachdem er Anfang Dezember den glück- und erfolglosen Jan Zimmermann abgelöst hatte.

Am Freitag soll nun der dritte Sieg in Dabrowskis Amtszeit folgen, wenn 96 bei Hansa Rostock antritt. "Wir haben unser Spiel weiterentwickelt und ich bin zuversichtlich, dass wir einen guten Weg einschlagen", verbreitet der Trainer Optimismus. Begründung: "Wir haben eine gute Gruppendynamik, eine gute Atmosphäre und eine gute Trainingsqualität." Beste Voraussetzungen also, um etwas Zählbares aus Rostock mitzunehmen. Im Hinspiel hatte Hansa indes mit 3:0 in Hannover gewonnen. Dabrowski hat sich damit "nicht beschäftigt. Ich gucke lieber nach vorne".

Hinterseer kämpft mit Rückschlägen

Auch personell sieht es gut aus bei 96: Nur Ersatzkeeper Martin Hansen fällt wegen seiner COVID-19-Erkrankung definitiv aus. Stürmer Lukas Hinterseer, der ebenfalls infiziert war, nimmt seit Montag wieder am Mannschaftstraining teil, hat aber noch mit physischen Rückschlägen zu kämpfen. Ob er mit nach Rostock fahren kann, ist noch ungewiss.

Sicher dabei ist der zuletzt erkrankte Linton Maina. Er wird ebenso in der Startformation stehen wie die beiden Neuzugänge Cedric Teuchert (Union Berlin) und Mark Diemers (Feyenoord Rotterdam), die beide im einzigen Test in der Winterpause am vergangenen Samstag gegen Werder Bremen (2:2) überzeugen konnten. Weitere Neue werden bis Ende der Transferfrist nicht mehr verpflichtet. Dabrowski: "Ich bin zufrieden mit dem Kader."