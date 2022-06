Dabrowski: "Ich habe den Ehrgeiz, wieder in die 2. Liga zu kommen"

Wenn Rot-Weiss Essen in der kommenden Saison Vereine wie Dynamo Dresden und 1860 München an der Hafenstraße empfängt, dann sitzt in Person von Christoph Dabrowski ein neuer Trainer auf der Bank - und der ist angetreten, um hohe Ziele zu verfolgen.

Der Neue bei RWE: Christoph Dabrowski. imago images