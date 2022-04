Dabrowski: "Ich habe Bock, hier weiterzumachen"

Über die Zukunft von Christoph Dabrowski bei Hannover 96 ist noch nicht offiziell entschieden. Der Coach gibt sich kämpferisch.

Nur ein Sieg aus den vergangenen sieben Liga-Spielen. Die jüngste Bilanz von Christoph Dabrowski ist alles andere als berauschend. Und die 0:3-Niederlage am Sonntag in Paderborn war mal wieder die Bestätigung dafür, dass bei Hannover 96 nichts so konstant ist wie die Inkonstanz. "Die Trainingswoche war gut. Deshalb hat mich die Leistung in Paderborn auch überrascht. Es war defensiv und offensiv nicht gut. Es war für uns alle enttäuschend", gibt Dabrowski zu.

Die Mannschaft konnte mit der Minusleistung in Paderborn weder Punkte auf dem Platz sammeln noch für ihren Trainer, dessen Zukunft offiziell immer noch offen ist. Der Vertrag des 43-Jährigen läuft am 30. Juni aus. "Ich versuche, meinen Job erfolgreich zu Ende zu bringen und habe Bock, hier weiterzumachen. Aber die Entscheidung treffe ich nicht." Sondern Sportchef Marcus Mann. Und der hält sich bislang bedeckt und verweist darauf, dass der Klassenerhalt rechnerisch immer noch nicht in trockenen Tüchern ist.

Dabrowski: "Wir müssen aus eigener Kraft die letzten Meter gehen"

Aktuell trennen 96 von Dynamo Dresden auf dem Relegationsplatz 16 immerhin sechs Zähler. "Wir müssen aus eigener Kraft die letzten Meter gehen", fordert Dabrowski. Im Optimalfall schon am Freitag mit einem Sieg im Heimspiel gegen den Karlsruher SC. "Wir müssen am Freitag hellwach sein. Das ist ein extrem wichtiges Spiel für uns. Die Mannschaft ist gefordert", weiß der Coach.

Er habe das Team Ende November auf dem Relegationspatz übernommen und ihm sei immer klar gewesen, dass die Aufgabe nicht leicht wird. 22 Zähler hat Dabrowski aus 16 Partien als Chefcoach von 96 geholt. Am Freitag müssen unbedingt drei weitere Punkte dazukommen.