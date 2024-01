Dabrowski fordert "clevere" Essener - Götze kehrt zurück

Nach der schmerzhaften Last-Minute-Niederlage in Aue hat Rot-Weiss Essen alles aufgearbeitet und will gegen Viktoria Köln "cleverer sein".

Will mit seinem Team den ersten Sieg im neuen Jahr holen: RWE-Coach Christoph Dabrowski. IMAGO/Picture Point

Das 1:2 von RWE bei Erzgebirge Aue tue "extrem weh", wie Christoph Dabrowski in der Spieltags-PK vor dem Heimduell mit Viktoria Köln (19 Uhr, LIVE! bei kicker) eingestand. Nach Blitztor-Führung durch Isaiah Young hatten seine Mannen den Vorsprung im weiteren Spielverlauf noch aus der Hand gegeben und in der Nachspielzeit schließlich noch verloren.

Gegen die Viktoria müsse seine Mannschaft "cleverer sein", hielt der RWE-Trainer fest. Zwei Hoffnungsträger kehren im Vergleich zur Fahrt ins Erzgebirge wieder zurück. Angreifer Ron Berlinski (nach Wadenproblemen) hatte in Aue erstmals in dieser Saison ein Pflichtspiel verpasst - nun ist der 29-Jährige (zwei Tore, kicker-Notenschnitt 3,50) wieder eine Option.

Innenverteidiger Felix Götze (25, ein Treffer, kicker-Notenschnitt 2,97) dürfte nach abgesessener Gelbsperre in die Startelf zurückkehren, während Ekin Celebi (Schulterverletzung) und Sandro Plechaty (Innenbandriss im Knie) weiterhin fehlen.

Alles über den Haufen werfen will der Trainer nach dem verlorenen Spiel jedoch nicht. "Es war nicht alles so schlecht, wie es sich angefühlt hat", sagte Dabrowski.

UV-Lampen an der Hafenstraße

Um die Platzverhältnisse auf dem zuletzt noch gefrorenen Spielfeld im Stadion an der Hafenstraße zu verbessern, wurde indes eine rollende Beleuchtungsanlage mit UV-Lampen angeschafft. 14.000 Fans werden am Abend in Essen erwartet.