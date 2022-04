Dabrowski: "Es gibt keinen Grund für mich, enttäuscht zu sein"

Mit Stefan Leitl steht der Nachfolger von Hannovers Trainer Christoph Dabrowski zur neuen Saison bereits fest. Der scheidende Coach hielt sich auf der Pressekonferenz bedeckt.

Christoph Dabrowski hatte in seiner fünfmonatigen Amtszeit als Cheftrainer von Hannover 96 schon deutlich angenehmer Aufgaben zu erledigen. Das war dem 43-Jährigen anzusehen, als er mit ernster Miene am Mittwochmittag in einem Konferenzraum des Courtyard Hotels am Maschsee direkt neben der HDI Arena saß und die Fragen beantworten sollte, die er eigentlich nicht beantworten wollte. Nachdem auf der gemeinsamen Pressekonferenz von 96 und dem Hannoverschen Rennverein zunächst alle Fragen rund um den 96-Renntag am kommenden Sonntag von Rennverein-Präsident 96-Gesellschafter und Gregor Baum abgearbeitet waren, stand Dabrowski Rede und Antwort. Getreu dem Motto: "Ich weiß, dass ich nichts weiß". Zumindest wollte er diesen Eindruck vermitteln.

Leitl kommt, wenn 96 die Klasse hält

Aber: Seit Dienstagabend ist klar, dass der Trainer in der nächsten Saison nicht mehr auf der 96-Bank Platz nehmen wird. Dabrowskis Vertrag läuft am 30. Juni aus - und wird nicht verlängert. Einen Nachfolger hat Manager Marcus Mann bereits gefunden: Stefan Leitl, aktuell noch Coach beim Bundesliga-Absteiger Greuther Fürth. Der 44-Jährige soll Dabrowski beerben. Voraussetzung dafür: Der Traditionsklub schafft den Klassenerhalt in der 2. Liga. Und darauf deutet viel hin.

Sechs Punkte Vorsprung auf Dynamo Dresden, das den Relegationsplatz belegt, sollten drei Spieltage vor dem Ende der (aus 96-Sicht) verkorksten Saison im Normalfall reichen, um in der Zweitklassigkeit zu verbleiben. Der Klassenerhalt war auch die Zielvorgabe für Dabrowski, der das Cheftraineramt Ende November von Jan Zimmermann übernommen hatte. Trotzdem traut man bei 96 dem Ex-Trainer der Regionalligamannschaft den Neustart in der kommenden Saison nicht zu. Dafür waren die Leistungen insgesamt zu schwankend. "Wir brauchen jetzt noch Punkte. Um alles andere kümmere ich mich nicht", sagt Dabrowski. Bei ihm habe sich angeblich noch kein Klub-Offizieller gemeldet. Und: "Es gibt keinen Grund für mich, enttäuscht zu sein, weil es keine Entscheidung gibt. Der Verein hat sich noch nicht positioniert."

Kind hatte Kontakt mit Leitl

Klubchef Martin Kind gab allerdings fast zeitgleich bei Sport1 zu, dass er mit Stefan Leitl gesprochen habe und ihn als neuen Trainer verpflichten möchte. Für Dabrowski bleibt nur noch, 96 in den letzten drei Saisonspielen zum Klassenerhalt zu führen. "Ich möchte im Profifußball bleiben. Darauf habe ich Bock", hat der Coach in der vergangenen Woche erklärt. Bei Hannover 96 wird seine berufliche Zukunft nicht liegen. Das steht nun fest.