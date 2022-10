Dabrowski: "Engelmann hat das zweite Tor auf dem Fuß"

In einer "sehr intensiven Partie" hat Rot-Weiss Essen auswärts wieder einmal den Kürzeren gezogen. Trainer Christoph Dabrowski war dennoch nicht gänzlich unzufrieden.

Engagiert an der Seitenlinie: Christoph Dabrowski (re.) beim RWE-Auftritt in Wiesbaden. IMAGO/Eibner

Mit 1:3 zog RWE in Wiesbaden den Kürzeren und bleibt auswärts weiter ohne Sieg in der 3. Liga. Ein Doppelpack zu Beginn der Schlussviertelstunde ließ das Pendel letztlich zu Gunsten des in Heimspielen immer noch unbesiegten SVWW ausschlagen.

"Eine sehr intensive Partie bis zum Schluss" hatte Essens Trainer Christoph Dabrowski gesehen - und attestierte seiner Mannschaft, dass sie "sehr ordentlich im Spiel" gewesen sei. Den Unterschied in diesem Duell machten schließlich "Wiesbadener Offensivqualität und Wucht" auf der einen sowie "nicht die nötige Zielstrebigkeit" nach vorne auf der anderen Seite aus.

Dabrowski lobte sein Team dafür, dass es nach dem 0:1 kurz vor der Pause (45.) "mutig geblieben" sei und auch zum Ausgleich durch Andreas Wiegel kam (52.). Bis zur "60., 65. Minute haben wir ein sehr ordentliches Spiel gemacht", so der Gästecoach, nach dem Ausgleich einer guten Chance hinterhertrauernd: "Mit Engelmann haben wir das zweite Tor auf dem Fuß."

Kritik an der "Box-Verteidigung"

Das fiel dann aber auf der Gegenseite - und das dritte gleich hinterher (74., 76.). "Einfach nicht konsequent" sei seine Mannschaft in dieser Phase gewesen, so Dabrowski, "nicht präsent in der Box-Verteidigung" beim 1:2 sowie "einfach zu passiv" nach Ballverlust beim 1:3.

Das Trainer-Fazit: "Ein Punktgewinn wäre aufgrund der ordentlichen Partie nicht unverdient gewesen, aber wir müssen akzeptieren, dass Wiesbaden in den entscheidenden Situationen in der zweiten Halbzeit cleverer war."

Kauczinski-Lob - Nächstes Auswärtsspiel

Nach dem Spielausgang müsse RWE nun die richtigen "Lehren daraus ziehen", um es wie in den Heimspielen künftig auch einmal "auswärts auf die Platte bekommen" zu können. Immerhin gestärkt durch ein Lob des gegnerischen Trainers trat Essen die Heimreise aus der hessischen Landeshauptstadt an: "Sie haben es uns schwer gemacht und haben uns alles abverlangt", sagte Markus Kauczinski.

Die fünfte Saisonniederlage lässt Aufsteiger Essen nur hauchdünn über der Abstiegszone verharren. Am kommenden Sonntag (14 Uhr, LIVE! bei kicker) geht es zum Tabellenvierten SC Freiburg II.