Dabrowski: "Dann können wir gerade durch die Tür rausgehen"

Christoph Dabrowski steht im Heimspiel gegen den FC Ingolstadt zum vorerst letzten Mal für Hannover 96 an der Seitenlinie - mit seiner Bilanz als Cheftrainer ist er zufrieden.

Ein Spiel hat er noch. Am Sonntag in der HDI Arena gegen Absteiger FC Ingolstadt (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker). Danach ist Schluss für Christoph Dabrowski. Dann endet nicht nur seine Amtszeit als Chefcoach von Hannover 96, sondern seine insgesamt neun Jahre als Trainer in verschiedenen Funktionen (U 17, U 19 und zweite Mannschaft) beim Traditionsklub. Der Vertrag von Dabrowski wird nicht verlängert. Mit Stefan Leitl, der aus Fürth zu den Niedersachsen wechselt, steht der Nachfolger fest. "Ich bin mit mir im Reinen, hatte eine tolle Zeit bei 96, viel erlebt und wünsche mir einen Sieg zum Abschluss. Dann können wir alle gerade durch die Tür rausgehen", erzählt Dabrowski, der auch im letzten Spiel auf Marcel Franke verzichten muss. Der Kapitän, der zum Karlsruher SC wechseln wird, fällt weiterhin wegen einer Knieverletzung aus.

"Wenn wir gegen Ingolstadt gewinnen, habe ich hier 28 Punkte geholt. Das ist eine gute Bilanz", meint Dabrowski, der Ende November das Cheftraineramt von Jan Zimmermann übernommen hatte. Die Mission Klassenerhalt hat der Ex-Profi erfüllt. Stabile Leistungen hat die Mannschaft im vergangenen halben Jahr aber nicht abrufen können. "Ich bin in einer prekären Situation hier angetreten, habe Stabilität reingebracht und einen guten Job gemacht. Die Zielsetzung ist erreicht", spart Dabrowski nicht mit Eigenlob. "Ich nehme wichtige Erkenntnisse mit."

Zu seinem Nachfolger habe er aktuell keinen Kontakt. Dabrowski und Leitl hatten zusammen den Fußballlehrer-Lehrgang absolviert. "Ich werde den Weg von 96 weiter verfolgen", erklärte Dabrowski. "Ich wünsche dem Klub alles Gute auf dem Weg in die Bundesliga. Irgendwann …"