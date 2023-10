Dabrowski: "Da kann man sich nur entschuldigen"

Zum zweiten Mal binnen weniger Tage musste Rot-Weiss Essen eine herbe Niederlage einstecken. Das 0:5 vor heimischem Publikum gegen den SC Verl ließ wenig Raum für Positives. Trainer Christoph Dabrowski bat die eigenen Fans dann auch um Entschuldigung.

So gut die englische Woche in Liga drei für Rot-Weiss Essen begonnen hatte, so schlecht endete sie für die Essener: Nach dem 3:1-Sieg gegen Dresden waren die Essener noch auf Platz neun des Tableaus gestanden, eine Woche und zwei Tiefschläge später sieht die Welt bei RWE deutlich düsterer aus. Dem 0:4 unter der Woche gegen Aufsteiger Unterhaching ließ das Team von Trainer Christoph Dabrowski zu Hause nun ein 0:5 gegen den SC Verl folgen - und RWE scheint zurück in der Krise.

In Durchgang eins gegen den SCV hatte Dabrowski noch ein "ausgeglichenes Spiel" gesehen, wie er selbst nach Abpfiff bei "Magenta-Sport" zu Protokoll gab. Nach dem Führungstreffer für die Gäste durch Lars Lokotsch kurz vor dem Pausenpfiff, bot RWEW einen zweiten Durchgang an, den der Coach nur als "inakzeptabel" beschreiben konnte.

Erst bekamen die Gäste in der 60. Spielminute einen Handelfmeter zugesprochen, den Oliver Batista Meier verwandelte, nur zwei Minuten später setzte der Angreifer mit seinem zweiten Treffer noch einen drauf - die Essener Hintermannschaft hatte dabei lediglich zugesehen. In der Schlussviertelstunde erhöhte Verl durch das dritte Tor von Batista Meier (74.) sowie einem Solo-Lauf von Nico Ochojski (82.) weiter und feierte damit ein kleines Schützenfest.

Dabrowski: Personeller Aderlass "keine Ausrede"

Dass Essens Mittelfeldmotor Björn Rother noch mit Glatt-Rot vom Platz flog, war dann noch das i-Tüpfelchen. "Da muss man erstmal schlucken", erklärte Dabrowski, der keine Erklärung für den desolaten Auftritt seiner Elf parat hatte. Stattdessen bat er bei den knapp 15.000 Zuschauern, die dem Spiel an der Hafenstraße beigewohnt hatten, um Entschuldigung. So dürfe man vor dem eigenen Anhang nicht auftreten, resümierte der Trainer und machte deutlich: "Da kann man sich nur bei den Zuschauern hier entschuldigen."

Einen Hehl daraus, dass die Englische Woche durchaus Kraft gekostet habe und die Personalsorgen der Essener mit den Ausfällen der Defensivanker Vinko Sapina und Felix Götze alles andere als klein sind, machte der Trainer aber auch nicht. Dass Kapitän Felix Bastians zur Halbzeit aufgrund von Kniebeschwerden in der Kabine hatte bleiben müssen, war dann ebenso wenig hilfreich. Eine Ausrede dürfe das Dabrowski zufolge allerdings nicht darstellen. Es gehe vielmehr darum, das "Herz in die Hand zu nehmen", betonte der 45-Jährige. Etwas, was seine Elf in Hälfte zwei offensichtlich nicht gemacht hatte.

Nun gilt es aber, die beiden herben Niederlagen in dieser Woche aufzuarbeiten. Am kommenden Wochenende steht schließlich bereits das nächste Spiel beim derzeit gut aufgelegten BVB II an (Freitag, 19 Uhr). Dort muss Essen dringend wieder punkten, sonst könnte die Luft für Dabrowski und RWE noch dünner werden.