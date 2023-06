Dabrowski bleibt RWE-Trainer und bekommt zusätzlichen Co

Knapp drei Wochen vor dem Beginn der Vorbereitung auf die neue Saison 2023/24 in der 3. Liga haben die Verantwortlichen von Rot-Weiss Essen endgültig für Klarheit gesorgt.

Der Traditionsverein geht mit seinem bisherigen Cheftrainer Christoph Dabrowski auch in die kommende Spielzeit. Das ist das Ergebnis einer viertägigen Saisonanalyse, bei der die neue Sportliche Leitung um Christian Flüthmann (Sportdirektor) und Marcus Steegmann (Direktor Profifußball) gemeinsam mit Dabrowski und dem Vorstandsvorsitzenden Marcus Uhlig die erste Spielzeit in der eingleisigen 3. Liga intensiv ausgewertet und bereits wichtige Weichen für die Zukunft gestellt hat.

Klar ist: Neben der sportlichen Qualität im Kader soll auch die Professionalität im Staff rund um das Team erhöht werden. So ist unter anderem geplant, dass "Dabro" neben Lars Fleischer noch einen zusätzlichen Co-Trainer seines Vertrauens als Unterstützung bekommen wird. Insgesamt will RWE nach dem geschafften Klassenverbleib als Aufsteiger und dem Gewinn des Niederrheinpokals in der kommenden Spielzeit eine "bessere Saison" absolvieren, also im besten Fall zu keinem Zeitpunkt etwas mit dem Abstieg zu tun zu haben.