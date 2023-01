Daboll wirkt Wunder: Geht die unwahrscheinliche Erfolgsgeschichte der Giants weiter?

Kaum einer hätte den New York Giants vor diesem Jahr eine rosige Zukunft bescheinigt - geschweige denn den Einzug in die Play-offs. Gegen die Philadelphia Eagles hat das Team von Brian Daboll nun aber in der Nacht von Samstag auf Sonntag (2.15 Uhr MEZ) die große Chance, ins Conference Championship der NFC einzuziehen.

Rund ein Jahr ist es her, dass die New York Giants wieder einmal auf dem Boden der unliebsamen Tatsachen angelangt waren. Zum fünften Mal in Serie stand mit nur vier Siegen eine klar negative Bilanz, die Play-offs wurden erneut klar verpasst.

Nach Pat Shurmur war mit Joe Judge zu diesem Zeitpunkt also auch das zweite Trainer-Experiment klar gescheitert, wenig Cap-Space und die ungewisse Situation um Quarterback Daniel Jones, dessen Option auf eine Vertragsverlängerung für Jahr fünf aufgrund schwacher Leistungen vom Team abgelehnt wurde, ließen die Zukunft noch düsterer aussehen. Saison-Vorschauen und andere Vorhersagen (wie auch die des kickers) prophezeiten ein weiteres schwieriges Jahr für die Mannen aus dem "Big Apple".

Der Vater des Erfolgs: Trainer Brian Daboll

Daran, dass es im Endeffekt doch ganz anders kam, New York nach starkem Saisonstart 2022/23 am Ende mit neun Siegen in die Play-offs einzog und dort beim 31:24 über die favorisierten Minnesota Vikings den ersten Sieg seit 2012 feierte, hat besonders der neue Head Coach Brian Daboll großen Anteil. Mit den Vorschusslorbeeren von fünf (!) Super-Bowl-Siegen als Assistenztrainer bei den New England Patriots sowie der erfolgreichen Formung von Josh Allen vom Rohdiamanten zum Star-Quarterback bei den Buffalo Bills (als Offensive Coordinator), war der Kanadier vom Bundesstaat New Yowkr nach New York City (bzw. East Rutherford, New Jersey) gekommen und schlug dort direkt voll ein.

In seinem ersten Jahr transformierte der 47-Jährige eine der schlechtesten Offensiven der Liga und half mit cleverer Planung dabei, eine enorm schwache Passempfänger-Gruppe zu kompensieren. Aus 4884 Yards offensiven Raumgewinns unter Judge wurden 5676 Yards - und besonders das Laufspiel explodierte unter dem Kanadier förmlich. Hatten die Giants in 2021 noch die neuntschlechteste Laufoffensive gestellt, reichten 2519 Yards in diesem Jahr für Rang vier - auch aufgrund eines wieder fitten Running Backs Saquon Barkley.

Ist Jones die Antwort für New York?

Konnte man bei Daboll zumindest auf dessen Erfahrung vertrauen, so hatten die meisten Quarterback Daniel Jones bereits aufgegeben. Seitdem sein Name von NFL-Comissioner Rodger Goodell im NFL-Draft 2019 ausgesprochen wurde, hatte Jones keinen leichten Stand im "Big Apple", Giants-Fans buhten seine Auswahl an Position sechs damals gnadenlos aus. Und die anfänglichen Leistungen des heute 25-Jährigen machten ebenfalls wenig Hoffnung auf Besserung. Nur in seinem Rookie-Jahr erworf er mehr als 3000 Yards Raumgewinn, die Liga führte er bei Interceptions plus Fumbles an (65 - Liga-Höchstwert vor dem Saisonstart 2022). Folgerichtig lehnten die Giants die Option auf eine automatische Vertragsverlängerung ab - eine Entscheidung, die sie in diesem Sommer viel Geld kosten könnte ...

Vom dritten Head Coach seiner noch jungen Laufbahn profitierte Jones aber enorm, er warf in dieser Saison für über 3200 Yards, ließ zudem 708 weitere auf dem Boden folgen. Auch seine Turnover-Probleme bekam er mit nur fünf Interceptions und drei verlorenen Fumbles in den Griff. Einen neuen Vertrag hat der 25-Jährige noch nicht, eine weitere gute Leistung in der nächsten Runde der Play-offs bei NFC-East-Rivale Philadelphia Eagles könnte Jones aber einen ordentlichen Schritt näher zum Verbleib in New York bringen.

Dabolls Vorgeschichte mit Hurts

Diese Eagles gilt es jedoch erst einmal zu schlagen: Auf dem Weg zum ersten Platz in der NFC schlug Philadelphia die Giants gleich zweimal, besonders das 48:22 in der 14. Spielwoche stellte die Vorzeichen für das Aufeinandertreffen am Sonntag klar. Ein besonderes Ass im Ärmel der "G-Men" könnte allerdings die besondere Beziehung ihres Trainers und Eagles-Spielmacher Jalen Hurts sein.

Daboll und Eagles Spielmacher Jalen Hurts kennen sich schon lange: 2017 trainierte der Giants-Coach den heutigen Eagles Spielmacher am College. picture alliance/AP Photo

Als Daboll 2017 für ein Jahr in den College-Football zurückkehrte und unter Nick Saban an der Universität Alabamas coachte, standen gleich drei spätere NFL-Quarterbacks in den Reihen der Crimson Tide. Mac Jones (heute New England Patriots), Tua Tagovailoa (Miami Dolphins) und eben Jalen Hurts. Nach dem Gewinn der College-Play-offs zog Daboll weiter zu den Buffalo Bills, Hurts folgte 2020 per Draft in die NFL zu den Eagles.

Man kennt und schätzt sich also - trotz der großen Rivalität der beiden NFC-East-Kontrahenten. Vor dem ersten Aufeinandertreffen in dieser Saison sprach Daboll seinem ehemaligen Schützling den höchsten Respekt aus. "Er ist eine herausragende Person: höchst wetteifernd, extrem intelligent und ein toller Anführer", sagte der Giants-Coach damals in einer Medienrunde über den 24-Jährigen.

Am Sonntag wird sich zeigen, ob seine Giants das nächste Kapitel ihrer überraschenden Erfolgsgeschichte schreiben können - den Status als Underdog kennen sie zumindest ja bereits.