Dabburs Auswärtsspiel daheim

Gerade Munas Dabbur muss in Länderspielpausen enorme Strecken zurücklegen. Normalerweise. Im März ist der TSG-Stürmer schon an Ort und Stelle.

Dabbur hat schon einiges hinter sich, auch was die Nationalmannschaft betrifft. 35 Länderspiele hat der Israeli seit seinem Debüt 2014 bereits für sein Land absolviert und dabei 13 Tore geschossen und 6 aufgelegt. Gerade im zu Ende gehenden Kalenderjahr war der 29-Jährige erfolgreich, Dabbur schoss in 2021 in neun Partien für Israel sechs Tore und bereitete zwei weitere vor.

Bei der TSG dagegen musste Dabbur lange um einen festen Stammlatz kämpfen. Auch in der aktuellen Spielzeit. Erst seit Ende November tauchte der technisch starke Strafraumstürmer regelmäßig in der Hoffenheimer Startelf auf. Und steuerte in seinen jüngsten sechs Einsätzen drei Vorlagen und zwei Tore bei. Zuletzt das Traumtor zum 2:2 in Leverkusen, als Dabbur den Ball gedankenschnell wie elegant mit der Hacke ins lange Eck schlenzte.

Duell mit Raum

Das neue Jahr hält für den Mittelstürmer nun gleich ein besonderes Highlight bereit. Quasi ein Auswärtsspiel daheim. Denn am 26. März tritt die Auswahl Israels gegen Deutschland an und zwar in Hoffenheims Arena in Sinsheim. Für Dabbur sich eine ganz besondere Herausforderung. Zumal er auf seinen Teamkollegen David Raum treffen könnte, der dann ebenso ein Heimspiel hat wie Bundestrainer Hansi Flick, der aus dem nur 18 Kilometer entfernten Bammental stammt.

Im letzten Länderspiel in Sinsheim sorgte übrigens auch ein Hoffenheimer für den entscheidenden Treffer für Deutschland. Im September 2018 erzielte der heutige Dortmunder Nico Schulz sein erstes Länderspieltor und schoss die DFB-Auswahl in seinem damaligen "Wohnzimmer" zu einem 2:1-Sieg gegen Peru. Womöglich ein Omen für seinen Nachfolger auf der linken Defensivseite bei der TSG. Auch Schulz war übrigens wie Raum zunächst in einer offensiveren Rolle in seiner Karriere unterwegs.

Elmkies wohl nicht dabei

Ob auch der zweite Hoffenheimer Israeli eine Rolle wird spielen können, ist ungewiss. Zwar hat auch Ilay Elmkies bereits fünf A-Länderspiele (1 Tor) für sein Land absolviert, das letzte aber liegt schon über ein Jahr zurück. Zuletzt kam der 21-Jährige in der U 21 Israels zum Einsatz. Auch weil die Vereinskarriere ins Stocken geraten war. Nach einer unglückseligen Leihe in die Niederlande nach Den Haag ist der offensive Mittelfeldspieler (Vertrag bis 2023) nun bis kommenden Sommer an den österreichischen Erstligisten Admira Wacker Mödling ausgeliehen. Weil die israelische U 21 Ende März aber in einem vorentscheidenden Heimspiel in der EM-Qualifikation ebenfalls gegen Deutschland antritt, ist nicht davon auszugehen, dass Elmkies mit dem A-Team in Sinshein auftaucht, wo er im März 2020 - im allerersten Geisterspiel beim 0:3 gegen Hertha BSC - sein Bundesligadebüt gefeiert hatte.