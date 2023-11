"Da wird es Gespräche geben": Verlängert Müller beim FC Bayern?

Thomas Müller (34) sitzt unter Thomas Tuchel oft nur noch auf der Bank. Ans Karriereende nach seinem im Sommer 2024 auslaufenden Vertrag denkt der Weltmeister von 2014 laut kicker-Informationen aber nicht. Was also tun? Christoph Freund will bald über Müllers Zukunft in München verhandeln. "Da wird es Gespräche geben in den nächsten Wochen. Als Spieler ist er eine Legende, er gehört zum FC Bayern. Aber es muss für alle Seiten passen", sagte Münchens Sportdirektor bei DAZN. Seit 2000 ist Müller beim FCB.