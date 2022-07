"Da war schon alles da": Leitls Zuversicht nach dem Härtetest

Ungeschlagen, aber dennoch knapp am Turniersieg vorbei - beim Volkswagen-Cup in Osnabrück präsentiert sich 96 zum Abschluss der Trainingslagerwoche ordentlich.

Gab in Osnabrück fleißig Anweisungen an seine Mannschaft: Stefan Leitl. IMAGO/Jan Huebner

Es war ein echter Härtetest nach einer intensiven Woche im Trainingslager in Rotenburg/Wümme - er gelang aus der Sicht von Trainer Stefan Leitl, auch wenn Hannover 96 nach zwei 1:1-Unentschieden gegen Bundesligist Wolfsburg und Gastgeber Osnabrück den Gewinn des Blitzturniers um den Volkswagen-Cup am Samstagnachmittag knapp verpasste. "Sehr spielbestimmend, mit gutem Positionsspiel und vielen Tormöglichkeiten" habe sein Team zunächst gegen Wolfsburg agiert.

Ein Sieg sei hier schon drin gewesen, Leitl hätte ihn sich auch aus "kollegialen" Gründen gewünscht: "Ich habe am Rande kurz mit Niko Kovac gesprochen. Ich freue mich, dass er zurück ist, denn er ist ein Kind der Bundesliga. Aber ich hätte ihn auch gerne geschlagen…"

Ondouas ordentlicher Auftritt

Wichtiger aber dürfte letztlich für den 96-Coach gewesen sein, dass sich die Konturen seiner Elf in der Partie gegen die Wolfsburger festigten. Vor Keeper Ron-Robert Zieler verteidigten Neuzugang Phil Neumann und Julian Börner zentral, auf den Außenpositionen der Viererkette rechtfertigten Jannik Dehm (rechts) und Derrick Köhn (links) das Vertrauen. In Abwesenheit von Fabian Kunze (Blase am Fuß) erledigte auch Gael Ondoua den Part als Sechser ordentlich und ist in dieser Verfassung nicht zwingend ein Verkaufskandidat. Gute Ansätze zeigten auf den Seiten der Raute die Neueinkäufe Louis Schaub und Max Besuschkov, zentral hinter den Spitzen Cedric Teuchert und Torschütze Hendrik Weydandt zeigte der ideenreiche Sebastian Kerk, dass er seinen Platz im Zweikampf mit dem Ex-Fürther Havard Nielsen behaupten will.

Auch Letzterer zeigte in der Partie gegen Drittligist Osnabrück gute Ansätze im Spiel in die Spitzen (hier Nicolo Tresoldi und Maximilian Beier). "Auch hier hatten wir gute Möglichkeiten, um in Führung zu gehen, haben super Pressing gespielt und hatten eine gute Intensität im Spiel", befand Leitl. Aktivität und Stabilität gingen freilich angesichts der Anforderungen der vergangenen Tage im Verlauf etwas verloren, Ballverluste schlichen sich ein, so dass es später schließlich "nur" zum sehenswerten Ausgleichstreffer durch Beier reichte.

Von der Anlage aber fand Leitl insgesamt Gefallen am Spiel des Zweitligisten. Der 44-Jährige zuversichtlich: "Rhythmuswechsel zwischen ruhigem Ballbesitz und dann dem Weg ins letzte Drittel mit viel Power - das war schon alles da. Wenn wir frischer gewesen wären, hätten wir die beiden Spiele gezogen. Wir sind im Flow, auch wenn es natürlich in allen Bereichen gilt, weiter an uns zu arbeiten."

So bleibe man in den Testspielen der Vorbereitung immerhin weiterhin ungeschlagen und blickt vor dem Ligaauftakt in Kaiserslautern der Generalprobe zuvor am kommenden Samstag (14 Uhr) gegen den niederländischen Erstligisten FC Groningen optimistisch entgegen.