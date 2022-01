Da stimmt was nicht: Kohfeldt kämpft - doch folgt ihm sein Team?

Es sollte alles besser werden beim VfL Wolfsburg im neuen Jahr, nach dem Fehlstart in Bochum (0:1) rücken die Abstiegsplätze jedoch immer näher. Nach acht Pflichtspielpleiten steht zwangsläufig Trainer Florian Kohfeldt im Blickpunkt - der sich kämpferischer präsentiert als seine Mannschaft.

Die Verzweiflung stand Florian Kohfeldt während der 90 Minuten in Bochum ein ums andere Mal ins Gesicht geschrieben. Der Trainer tut und macht, seine Mannschaft mag das eine oder andere von den einstudierten Dingen umsetzen, der letzte Biss aber ist einfach nicht zu sehen bei diesen Wölfen, die sich unverändert im freien Fall befinden. Wer kann diesen stoppen?

Giftige Bequemlichkeit

Zwangsläufig steht Kohfeldt im Blickpunkt. Haben sich die VfL-Macher Jörg Schmadtke und Marcel Schäfer etwa ein zweites Mal binnen weniger Monate bei der Trainerwahl vergriffen oder ist auch der neue Coach machtlos gegen dieses Team, das in weiten Teilen jeglichen Eigenantrieb vermissen lässt? Nach dem fatalen Missverständnis mit Mark van Bommel im Sommer kriegt der Ex-Bremer einfach nicht die Kurve, vieles erinnert an die am Ende im Abstieg mündende Werder-Zeit. Die hoffnungsvollen Worte ("Wir werden einen anderen VfL Wolfsburg sehen") nach der kurzen, aber intensiven Vorbereitungszeit in diesem Winter zerplatzten in Bochum wie Seifenblasen. Statt der Wende setzte es wettbewerbsübergreifend die achte Pleite in Folge. Mit einer Mannschaft, in der sich eine giftige Bequemlichkeit breitgemacht hat. Die bislang niemand mehr herausbekommt aus dem im Sommer für 50 Millionen Euro zusätzlich aufgemotzten Champions-League-Kader. Kein van Bommel, kein Kohfeldt. Nicht Schmadtke, nicht Schäfer, die sowohl die Teamzusammenstellung als auch die Trainerwahl zu verantworten haben.

Kohfeldts Problem

Nun wäre es ein Leichtes, auch Kohfeldt von seinen Aufgaben zu entbinden, die Ergebnisse und der dramatische Sinkflug gäben es zweifelsohne her. Doch ein solcher Akt käme einer Selbstaufgabe gleich. Dann wäre die zweite Vorbereitungszeit dieser Saison in die Tonne geschmissen. Und würde dann plötzlich alles besser werden? Kaum vorstellbar. Das Festhalten am 39-Jährigen vor der Winterpause konnte nur mit der absoluten Überzeugung in die Fähigkeiten des Fußballlehrers funktionieren. Eine Überzeugung, die auch so schmerzhafte Abende wie am Sonntag im Bochum überstehen muss. Das große Problem: Kohfeldt kann alle Probleme benennen, sie bislang aber nicht beheben.

Der Erfolg brachte Probleme

Mit eisernen Prinzipien hatten Schmadtke und Schäfer in den vergangenen Jahren aus einem Abstiegskandidaten einen Champions-League-Teilnehmer geformt. Sie holten Spieler, für die der VfL einen Karriereschritt statt Rückschritt bedeutete, die aus voller Überzeugung und nicht alleine aus monetären Beweggründen für diesen kleinen und in der öffentlichen Wahrnehmung eher unspannenden Klub spielen wollen, weil er einen idealen Zwischenritt auf der Karriereleiter bietet. Der Erfolg aber brachte Probleme, die auch die Chefs nicht umgehen konnten. Und so mussten sie Grundsätze aufweichen.

Etwa bei Shootingstar Maxence Lacroix, der nach Leipzig wechseln wollte, aufgrund der nicht erfüllten Ablöseforderung jedoch zur großen eigenen Enttäuschung bleiben musste. Einerseits warf er den Bossen gebrochene Versprechen vor, zwecks saftiger Gehaltserhöhung verlängerte der Franzose dann aber sogar seinen Vertrag. Obendrein gab's eine Ausstiegsklausel, noch so eine Sache, die man Spielern eigentlich nicht einräumen wollte.

Für Luca Waldschmidt, für zwölf Millionen Euro von Benfica Lissabon verpflichtet, bedeutete Wolfsburg kaum einen Karriereschritt, sondern ein willkommener Ausweg aus einer misslichen Lage in Portugal. Genauso spielt er auch Fußball. Widerstands- und leidenschaftslos. Maximilian Philipp dachte bei Dynamo Moskau mit Mitte 20 an sein Karriereende, bis Wolfsburg ihn auffing. Sind das die Spieler, die den VfL durch den Abstiegskampf führen sollen?

Fast schon bezeichnend ist es, dass ausgerechnet Dodi Lukebakio, der am Sonntag noch wegen einer COVID-19-Infektion fehlte, zu einem Hoffnungsträger wird. Ein Fußballer, der mit seiner fragwürdigen Arbeitseinstellung bei Hertha BSC aufs Abstellgleis geraten war - was den Transfer in die Mentalitätshochburg Wolfsburg schon eigenartig wirken ließ. Der Belgier aber bringt immerhin individuelle Qualitäten mit, die der VfL in der Offensive dringend benötigt.

Intensität und Mentalität sind verlorengegangen

Sicher: Es sind Einzelfälle, die nicht alleinverantwortlich sind für den Absturz, aber viele Dinge kommen zusammen. Und sorgen dafür, dass Intensität und Mentalität, die sich der VfL drei Jahre lang auf die Fahne schrieb, verlorengegangen sind. Interne Dauerkritiker wie Maximilian Arnold und Wout Weghorst, die einzigen Profis, die sich auch permanent der Öffentlichkeit stellen, nerven die Wohlfühlfraktion in der Kabine. Manche Dinge, die intern für Probleme sorgten, betonte Boss Schmadtke nun schon mehrfach geheimnisvoll, würden sie nicht öffentlich machen wollen. Es verdeutlicht aber: Da stimmt was nicht.

Roussillon wirkt schon seit zwei Jahren saft- und kraftlos

Kohfeldt muss mit alledem klarkommen, was intern passiert, was sichtbar auf dem Platz nicht funktioniert. Es ist sein Job, das Team in den Griff zu kriegen. Durch Verletzungen (Schlager, Paulo Otavio, Lukas Nmecha) sind ihm zum Teil jedoch die Hände gebunden. Eigentlich dürfte Jerome Roussillon schon längst keine Rolle mehr spielen, der Franzose wird aber benötigt. Saft- und kraftlos wirkt er jedoch nun schon seit zwei Jahren, in Bochum wiederholte der Linksverteidiger das Schauspiel, das er schon kurz vor der Winterpause beim 2:3 gegen Köln bot: Bei der entscheidenden Flanke blieb er einfach mit einem Sicherheitsabstand stehen. Auch John Anthony Brooks demonstriert mit seiner Körpersprache wie in der Nachspielzeit beim gemütlichen Mitjoggen, dass es am absoluten Willen mangelt.

Dieser lässt sich Kohfeldt ganz sicher nicht absprechen. "Ich werde nicht jammern, wir werden kämpfen", sagt der Coach, der darauf setzen muss, dass ihm seine Mannschaft folgt. Und dass Schmadtke, der seine eigene Zukunftsentscheidung aufschiebt und damit auch einen baldigen Abschied im Raum stehen lässt, und Schäfer nicht wie bei seinem Vorgänger überraschend schnell den Daumen senken. "Ich bin absolut sicher, dass ich gegen Hertha BSC auf der Bank sitze und wir aus dieser Situation herauskommen", sagt Kohfeldt kämpferisch. Das sind Sätze, die nur Trainer in der Not aussprechen müssen.