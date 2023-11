"Da sind wir einfach zu grün": Anfang wütet über unnötige Niederlage

Dresdens Trainer Markus Anfang hatte nach der unnötigen 0:1-Niederlage seines Teams gegen Jahn Regensburg gehörig Wut im Bauch. Tragische Figur war dabei Dresdens Aktivposten.

Die Wut war Dresdens Trainer Markus Anfang nach dem Abpfiff klar anzusehen. Nach dem 0:1 im Spitzenspiel gegen Jahn Regensburg, das den Dresdnern die Tabellenführung gekostet hatte, schimpfte er minutenlang auf seine Spieler ein. Und auch im Interview mit "MagentaSport" hatte sich der Zorn noch nicht gelegt. "Bei allem Respekt: Nicht Regensburg hat uns heute geschlagen, wir haben uns selber geschlagen. Weil wir die Tore nicht gemacht haben und weil wir den Gegner zu so einer Situation einladen", regte sich der 49-Jährige auf.

Seine Dresdner hatten zuvor, wie Anfang selbst feststellte, ein "richtig gutes Spiel gemacht" und die Regensburger "komplett beherrscht". Doch am Ende stand die zweite Liganiederlage nacheinander (zuvor 0:1 in Saarbrücken), die zudem die Serie von elf Heimsiegen in Folge beendete. Dass die Sachsen nicht die laut Anfang möglichen vier Tore geschossen hatten, lag dabei am eigenen Chancenwucher.

Zimmerschied: "Muss mich bei der Mannschaft entschuldigen"

Tragische Figur des frühen Abends war dabei Tom Zimmerschied. Der linke Flügelspieler war über das gesamte Spiel ein, wenn nicht der Aktivposten des Dresdner Spiels, er alleine bereitete der Jahn Abwehr ein ums andere Mal Kopfzerbrechen. Doch gelang es ihm nie, den Ball im Tor unterzubringen. Erst knallte sein wunderbarer Schlenzer an den rechten Pfosten (16.), seine weiteren Versuche in Durchgang eins blockten Robin Ziegele (22.) und Louis Breunig (40.) noch vor der Linie.

Den muss ich im leeren Tor unterbringen. Da muss ich mich bei der Mannschaft enschuldigen. Tom Zimmerschied über seine Großchance

Die klarste Gelegenheit bot sich Zimmerschied in der 50. Minute: Nach einem Fehler von Jahn-Keeper Felix Gebhardt, der Ziegele statt den Ball abgeräumt hatte, musste der 25-Jährige eigentlich nur noch ins leere Tor einschieben. Doch Breuning rettete im letzten Moment mit einer Monstergrätsche auf der Linie. "Den muss ich im leeren Tor unterbringen, da gibt es keine zwei Meinungen", gab sich Zimmerschied im Nachhinein kleinlaut. "Da muss ich mich bei der Mannschaft enschuldigen."

Anfang hadert mit Entstehung des Gegentors

Nach weiteren vergebenen Chancen kam es, wie es kommen musste: In der Nachspielzeit vertändelte Lars Bünning am eigenen Strafraum völlig ohne Not den Ball, in der Folge klärte Jakob Lewald zur Ecke. Die kam genau auf den Kopf von Florian Ballas, der den Ball unhalbar zum Siegtreffer einköpfelte (90.+3). Dass Zimmerschied der beim Luftduell unterlegene Gegenspieler war, war die bittere Pointe des ohnehin schon bitteren Dresdner Abends.

Anfang echauffierte sich besonders über die Entstehung der Ecke: "Es war Regensburgs einzige Chance, über Standards ein Tor zu machen. Und wir schenken denen den Ball, in einer Situation, wo wir keinen Druck haben." Auch für Zimmerschied war die Entstehung der Ecke "völlig unnötig", beim Standard selbst habe dann die Zuordnung nicht gestimmt. "Das sind dann Fehler, die werden knallhart bestraft, da sind wir einfach zu grün", schimpfte sein Trainer weiter.

Zimmerschied gibt sich optimistisch

Er müsse die Niederlage jetzt erstmal sacken lassen, meinte Anfang. Eigentlich sehe er ja immer das Positive, in dem Fall das sehr gute Spiel seiner Mannschaft. "Aber wenn du ein Spiel derart herschenkst, dann musst du der Mannschaft sagen, dass das so nicht geht", begründete der 49-Jährige seine Schimpftirade im Teamkreis.

Zimmerschied blickte da schon optimistischer in die Zukunft: "Es ist heute richtig bitter, weil wir die klar bessere Mannschaft waren und uns selbst schlagen." Doch solche Phasen gehörten einfach zu einer Saison dazu, daraus gelte es zu lernen, so der 25-Jährige. "Die Art und Weise, wie wir spielen, ist positiv. Wenn wir so weitermachen, dann werden wir wieder Siege holen und hoffentlich bald wieder auf Platz eins sein."