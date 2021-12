"Da sieht man fast den Knochen": Böse Verletzung bei Luca Pfeiffer

Die Verletzung von Luca Pfeiffer trübt beim SV Darmstadt 98 die Freude über den Sieg in Paderborn. Für Unverständnis sorgte zudem eine andere Szene.

Musste in Paderborn vorzeitig vom Platz: Darmstadts Stürmer Luca Pfeiffer. picture alliance/dpa

Kurz nach der Pause kam es an der Seitenlinie zu dem verhängnisvollen Zweikampf: Luca Pfeiffer und Uwe Hünemeier gingen beide zum Ball, der Paderborner Verteidiger erwischte Darmstadts Angreifer voll am Fuß. Mit einer tiefen Fleischwunde und einem blutdurchtränkten Stutzen wurde Pfeiffer vom Platz geführt.

"Da sieht man fast den Knochen", sagte der sichtlich betroffene Lilien-Coach Torsten Lieberknecht auf der Pressekonferenz nach dem Spiel. Die Wunde wurde mit mehreren Stichen genäht. Pfeiffer (bislang zwölf Saisontore) fällt für das letzte Spiel des Jahres am kommenden Sonntag bei Jahn Regensburg (13.30 Uhr LIVE! bei kicker) mit großer Wahrscheinlichkeit aus. Gegenspieler Hünemeier kam ohne Verwarnung davon.

Empörung über Michels Einsteigen

Es war nicht die einzige strittige Situation in der Partie. Im ersten Durchgang war Paderborns Sven Michel mit gestrecktem Bein und offener Sohle in den Zweikampf mit seinem früheren Mannschaftskameraden Klaus Gjasula gerauscht und hatte ihn voll am Oberschenkel erwischt. Schiedsrichter Daniel Schlager beließ es bei einer Gelben Karte.

Im Darmstädter Lager war die Empörung wegen des ausgebliebenen Feldverweises zunächst groß. Hinzu kam Unverständnis darüber, dass der VAR sich nicht eingeschaltet habe. Lieberknecht selbst hielt den Ball jedoch später flach. Auf die Frage, wie er die beiden Fouls gesehen habe, antwortete er nur knapp: "Als Fouls."