"Da schwirren einige Dinge herum": Was Hoeneß über Magath weiß

Auch Hoffenheims Trainer Sebastian Hoeneß wurde von den Entwicklungen bei seinem Ex-Verein Hertha BSC ziemlich überrascht.

Eigentlich hatte Sebastian Hoeneß seine Mannschaft auf einen angeschlagenen, scheinbar hilflos der 2. Liga entgegen taumelnden Gegner vorbereiten wollen. Und dann das. "Ich war überrascht, damit hatte ich nicht gerechnet", gesteht der 39-Jährige, der am Wochenende nun erstmals auf Felix Magath trifft. Einen fast 30 Jahre älteren Kollegen, der zuletzt vor zehn Jahren in der Bundesliga in Wolfsburg aktiv war. "Wir müssen den Fokus jetzt noch mehr auf uns richten, denn wir wissen nicht genau, wie der Felix sein Team einstellt", gibt Hoeneß zu. Berlin unter dem 68-Jährigen ist zunächst ein Rätsel.

"Es gab bisher keinerlei Berührungspunkte, wir haben uns weder getroffen noch gesprochen", sagt Hoeneß, was nicht weiter verwundert, schließlich stammt Magath aus der Generation seines Vaters Dieter. Beide sind sogar ein Jahrgang. Auch Dieter Hoeneß hat Magath seinerzeit knapp verpasst, wenn man so will. Magath übernahm 2011 nicht nur als Coach, sondern auch als Sportdirektor und folgte damit Dieter Hoeneß nach.

Immerhin hat Hoffenheims Manager bereits so seine Erfahrungen mit Magath gesammelt. Alexander Rosen spielte zu Beginn seiner Spielerkarriere um die Jahrtausendwende in Frankfurt unter diesem Trainer, konnte sich damals bei der Eintracht aber nicht durchsetzen.

Magath stets strenges Regiment und die teils extrem harten Trainingsmethoden kennt Hoeneß also nur vom Hörensagen. "Da schwirren einige Dinge herum, aber es gibt genug Spieler, die sehr positive Erfahrungen mit ihm gemacht haben, sicher auch welche, die negative Erfahrungen gemacht haben, wie bei jedem Trainer eben", sagt Hoeneß, "er hat jedenfalls sehr erfolgreich gearbeitet."

Hoeneß schaute sogar Videos aus China

Alte Videos aus Wolfsburger Zeiten hat sich Hoeneß angesehen, um sich einen Eindruck zu verschaffen.

"Klar haben wir uns die letzten Spiele angeschaut, aber die sind zehn Jahre her. Ich habe sogar einige Szenen aus China gesehen." Sehr robust und körperlich sei die Gangart unter diesem Trainer. Das Spiel in Berlin werde durch die neuen Impulse "schwer genug gegen eine Mannschaft, die jetzt sensibilisiert und auch individuell richtig gut bestückt ist und versucht, den Umschwung zu schaffen", so Hoeneß, der an das trügerische 1:6 der Hertha neulich gegen Leipzig erinnerte: "Da stand es mal 1:1 und Hertha war näher am 2:1, sie machen die Chancen nicht, kriegen dann den Elfmeter und die Rote Karte und dann kippte das Spiel. Das sollte uns hellwach werden lassen." Die von ihm erwartete Startelf der Berliner "könnte genauso gut in die obere Tabellenhälfte gehören".

Bicakcic macht erste Gehversuche

Die Turbulenzen in der Hauptstadt aber haben die Hoffenheimer Zielsetzung nach fünf Spielen ohne Niederlage nicht verändert. "Wir wollen die Serie aufrechterhalten und mit einem Sieg in die Länderspielpause gehen", erklärt Hoeneß, der dazu womöglich sogar wieder auf seinen Kapitän bauen kann. "Benjamin Hübner und Harvard Nordtveit sind früher als gedacht wieder auf dem Platz gestanden und große Teile mitgemacht, es gibt noch ein Fragezeichen fürs Wochenende, aber ich bin da ganz optimistisch, dass sie dabei sind." Fehlen werden dagegen weiter die verletzten Sebastian Rudy, Fisnik Asllani, Robert Skov, Chris Richards und der Gelb-gesperrte Diadie Samassekou. Natürlich auch noch der Langzeitverletzte Ermin Bicakcic, der diese Woche immerhin seine ersten Gehversuche im Mannschaftskreis absolvieren konnte.