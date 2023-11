"Da passt alles": Die B-Festspiele des WAC

Party schreibt man beim WAC derzeit mit B. Im Kärntner Derby gegen Austria Klagenfurt wurde das Wolfsberger Offensivtrio Ballo-Bamba-Boakye zum magischen Dreieck.

Nach einem Oktober ohne Erfolgserlebnis ist der Wolfsberger AC mit dem Start in den grauen November plötzlich erstrahlt. Ausgerechnet im Kärntner Derby wuchsen die Lavanttaler am Samstagnachmittag über sich hinaus und fertigten Austria Klagenfurt mit einer überragenden Leistung mit 4:0 ab.

Die Tabelle weist die Violetten aus der Landeshauptstadt zwar nach wie vor als Nummer eins in Kärnten aus, doch Thierno Ballo (ein Tor, ein Assist) war da schon anderer Meinung: "Heute hat man gesehen, dass wir die bessere Mannschaft waren - eindeutig", sagte der 21-Jährige mit einem Grinsen im "Sky"-Interview.

"Jetzt haben wir gezeigt, was wir draufhaben"

Neben Ballo sorgten Mohamed Bamba und Augustine Boakye (2) für die weiteren Treffer der Wolfsberger. Außerdem verbuchte auch jeder von den drei jeweils einen Assist. "Wir verbringen viel Zeit miteinander, sitzen auch in der Kabine nebeneinander", erklärte Ballo die besondere Chemie zwischen dem Wolfsberger Offensivtrio. "Also da passt alles."

Der Kantersieg im Derby soll für den WAC so etwas wie eine Initialzündung sein. Der Kampf um den Einzug in die Meistergruppe ist ohnehin denkbar eng. "Jetzt haben wir gezeigt, was wir draufhaben", freute sich Ballo, der auch ankündigte: "Wir wollen so weitermachen."