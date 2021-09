"Da muss es einfach klimpern" - Schmitt hadert mit Meppens Effektivität

Als nach dem Abpfiff des Duells zwischen dem VfL Osnabrück und dem SV Meppen die Osnabrücker abdrehten, um mit ihren Fans den 1:0-Derbysieg zu feiern, sah man bei den Meppenern neben enttäuschten Gesichtern auch Ratlosigkeit.

Denn die Emsländer hatten sich über die kompletten 90 Minuten hinweg gut geschlagen und - nachdem der erste Durchgang an den VfL gegangen war - sogar nach dem Seitenwechsel komplett das Kommando übernommen. Doch trotz zahlreicher Chancen stand am Ende die Null auf der Anzeigetafel. "Was wir schon in der ersten Halbzeit angeboten haben, Tiefe entwickelt haben. Ich glaube, drei Mal laufen wir allein auf den Gegner zu", fasste Schmitt den Chancenwucher seiner Mannschaft zusammen. "Da muss es einfach klimpern. Was denn noch?"

Insgesamt sah Schmitt eine "starke Performance" seines Teams, das fußballerisch, kämpferisch und läuferisch alles gegeben habe. Das Spiel sei vom clevereren Team gewonnen worden und nicht vom besseren - und es sei "richtig cool anzusehen" gewesen, kann aber auch für Schmitt nicht über die Abschlussschwäche der Emsländer hinwegtäuschen. "Es ist das neunte Spiel, wir haben sieben Tore geschossen. Das ist ein Schnitt unter eins und das ist zu wenig", bleibt die Problematik des SV Meppen trotz "sensationellem Punkteschnitt" (Schmitt) die gleiche, wie in der vorangegangenen Saison, als man mit gerade einmal 37 erzielten Toren den schlechtesten Angriff der Liga stellte.

Nicht die bessere Mannschaft hat gewonnen, sondern die cleverere Mannschaft, die den einen Fehler knallhart entschieden hat. Rico Schmitt

Bisher hat der SV Meppen seinen Knipser noch nicht gefunden und agiert vor allem auch bei ruhenden Bällen zu harmlos. "Wir haben noch kein Standardtor erzielt, da müssen wir dranbleiben, auch im Training", so Meppens Trainer, der sich darin mit Luka Tankulic einig ist. "Wir müssen endlich damit anfangen, uns da zu belohnen. Das kann ein Türöffner sein, gerade in so einer Partie", ist sich der Angreifer sicher.

Entsprechend ist Schmitts Marschroute für die kommende Woche bis zum Heimspiel gegen den 1. FC Saarbrücken am Samstag klar: "Jetzt kurz schütteln und mitnehmen: Tore, Tore, Tore! Das gilt im Training und das müssen wir im Match letztendlich dann auch machen."