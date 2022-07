"Da muss er für sich ein paar Dinge verbessern": Baku hat viel Luft nach oben

Der VfL Wolfsburg hat sich beim FC Carl Zeiss Jena (1:0) in die 2. Runde im DFB-Pokal gemüht. Sportdirektor Marcel Schäfer hofft auf einen "Schuss vor den Bug" zur richtigen Zeit - und findet einige kritische Worte.

Es gibt gewiss schönere Sommerabende als diesen, den der VfL Wolfsburg am Samstag in Jena erlebte. Mühsame 90 Minuten mit einem glücklichen Ende für den Bundesligisten, dessen Spieler anschließend auf dem Weg zum Mannschaftsbus von Heimfans auf unschöne Art und Weise bepöbelt und geschubst wurden. Unterm Strich stand für den VfL, der vor einem Jahr durch einen Wechselfehler in Runde eins zur Lachnummer der Nation wurde: Hauptsache weitergekommen. Wenngleich die Art und Weise des Wolfsburger Auftritts Redebedarf erfordert.

"Es war ein typisches Pokalspiel mit einem glücklichen Ausgang für uns", resümierte Sportdirektor Marcel Schäfer, der den Finger direkt in die Wunde legt: "Was mir nicht gefallen hat, ist, dass wir nicht sauber, nicht schnell genug, nicht zielstrebig genug gespielt haben." Dinge, die den VfL beinahe durch die gesamte letzte Saison begleitet haben und nun unter dem neuen Trainer Niko Kovac ein Ende finden sollen.

Haben uns vielleicht ein bisschen blenden lassen"

Schäfer: "Wir sind in der Lage, solch eine Mannschaft deutlich besser zu dominieren und das Ganze souveräner runterzuspielen, als wir es getan haben. Aber dazu musst du immer bei 100 Prozent sein, da musst du alles im Vollsprint lösen. Das haben wir nicht so gezeigt, wie es sein soll." Die Hoffnung des Sportdirektors: "So ein Schuss vor dem Bug bevor die Liga losgeht ist vielleicht ganz gut. Wir haben uns vielleicht ein bisschen blenden lassen von den Ergebnissen in der Vorbereitung, die wirklich gut war. Das darf aber nicht dazu führen, dass wir die Dinge, die wir gut gemacht haben, teilweise abstellen."

Angesprochen fühlen darf sich beinahe jeder in der Mannschaft, in der Maximilian Arnold (Rücken), Max Kruse (grippaler Infekt) und Maximilian Philipp (nach Erkrankung) fehlten und Spieler wie Renato Steffen oder Jerome Roussillon, die den Klub verlassen dürfen, aber auch Aster Vranckx gestrichen wurden. Trainer Niko Kovac erklärte: "Wir haben einen Kader von 28 Feldspielern, wenn ich nur 18 mitnehmen kann, müssen zehn zu Hause bleiben. Jeder konnte sich in der Vorbereitung empfehlen, es waren die in Jena, die es in der Vorbereitung am besten gemacht haben."

Marmoush und Wind sorgen für Gefahr - Kritik an Baku

Positive Erscheinungen gab es am Samstag aber nur wenige. Allen voran "Retter" Omar Marmoush, der zwar auch nicht fehlerfrei agierte und den Ball zu oft verlor, aber zumindest immer wieder die Eins-gegen-eins-Duelle suchte, die Großchance von Jakub Kaminski (66.) per Flanke vorbereitete und letztlich den erlösenden Siegtreffer in der Nachspielzeit erzielte. Auch Jonas Wind demonstrierte, wir gefährlich er ist, der Däne hatte zuvor dreimal die Führung auf dem Fuß und dem Kopf, traf bei seiner größten Chance nur die Latte (48.). Josip Brekalo, der den VfL noch bis Ende des Monats verlassen könnte, sorgte nach seiner Einwechslung für Belebung, Innenverteidiger Maxence Lacroix, nach langer Verletzungspause erstmals wieder zum Einsatz kam, holte sich wichtige Spielpraxis.

Aber es gab auffallend schwache Leistungen wie die von Ridle Baku, dessen Auftritt eklatant an die spannungslosen Darbietungen der vergangenen Spielzeit erinnerte. Seine beste Szene hatte der Nationalspieler, als er Winds Lattentreffer vorbereitete, ansonsten bleibt viel Luft nach oben. "Es fallen ein paar Situationen auf", erkannte auch Schäfer, "in denen er nicht sauber genug agiert." Fehler, betont der Manager, seien kein Problem, aber: "Bei der Qualität und dem Potenzial, das er hat, darf das nicht in der Anzahl passieren. Da muss er für sich ein paar Dinge verbessern, gerade was Fokus, Konzentration, Aufmerksamkeit betrifft. Die Fähigkeiten, auf seiner Position einer der Besten der Liga zu sein, die hat er."

"Wüsste nicht, was ihn abgelenkt hat"

Nur: "Der Fokus, zu jedem Zeitpunkt hellwach zu sein, das sind Dinge, die muss er mitnehmen, um dort hinzukommen, wo er schon einmal war." Es fehlt seit geraumer Zeit etwas bei Baku, der zuletzt auch schon klare Hinweise von Bundestrainer Hansi Flick ("Die Physis ist enorm wichtig, da hat er mit Sicherheit noch Luft nach oben") erhalten hat. Woran liegt’s bei dem 24-Jährigen, der beim VfL als extrem offensiver Rechtsverteidiger vorgesehen ist? Schäfer: "Ich kann es ehrlich gesagt nicht erklären. Ich wüsste jetzt nicht, was ihn abgelenkt hat." Dinge, die sich mit Siegen wie am Samstag zumindest einfacher ansprechen lassen. Denn erst einmal gilt: Hauptsache weitergekommen.