"Da müssen wir höllisch aufpassen": Gislason sorgt nicht erst die Hauptrunde

Die deutsche Handball-Nationalmannschaft kennt seit Mittwochabend ihre Gruppe für die Heim-EM im kommenden Januar. Nicht nur Alfred Gislason bestätigte, dass es leichter hätte kommen können. Der Bundestrainer denkt sogar einen Schritt weiter.

Aus Düsseldorf berichtet Maximilian Schmidt

Es ist hinlänglich bekannt, dass Alfred Gislason nichts dem Zufall überlässt. Der Bundestrainer scheint bereits vorbereitet auf die drei deutschen Gegner, die im kommenden Januar warten. "Eigentlich bin ich sehr zufrieden", sagte der Isländer dem kicker am Mittwochabend, schob allerdings hinterher: "Es hätte leichter kommen können, aber ich finde es super mit einem Eröffnungsspiel gegen die Schweiz."

Am 10. Januar will der DHB im Düsseldorfer Fußballstadion einen neuen Weltrekord für ein Handballspiel aufstellen. Die aktuelle Bestmarke - 2014 in Frankfurt aufgestellt - liegt bei 44.189 Besuchern. Für Düsseldorf sind schon acht Monate vor Turnierstart über 40.000 Karten weg, die Verantwortlichen sind optimistisch, dass die maximale Kapazität von 50.000 Fans ausgeschöpft wird.

Gerade weil auch der Hype in der Schweiz riesig sein dürfte. Bundesliga-Legende Andy Schmid, der bei den Rhein-Neckar Löwen bis zum vergangenen Sommer eine Ära prägte und als Spielmacher überragte (fünfmal Liga-MVP), gestand angesichts des Karriere-Highlights schon: "Das ist einfach genial."

Auf Schmid angesprochen kündigte Gislason bereits an, "mit Sicherheit keine Manndeckung auf einen Spieler" machen zu wollen. Die im DHB-Team erprobte Variante der 3:2:1-Deckung, die auch im letzten Spiel gegen die Schweizer praktiziert wurde, sei aber sicherlich eine Option.

Gislason freut sich mit der Schweiz auf "einen starken Gegner, den wir auch ganz gut kennen. Wir wissen, was auf uns zukommt." Gerade die letztlich doch ungewohnte Kulisse mache es zusätzlich "sehr, sehr interessant". Während alles über den Rekord gegen die Schweiz und Rekordweltmeister Frankreich spricht, warnt Gislason vor dem dritten Gegner aus Nordmazedonien.

Das mittlerweile von Spieler-Legende Kiril Lazarov trainierte Team sei in den vergangenen Jahren "sehr stark verjüngt" worden, aber eben auch "sehr talentiert". Die Nordmazedonier bezeichnet der Bundestrainer als "ein bisschen wild". Denn: "Man weiß nicht immer, was auf einen zukommt." Der Underdog könne hervorragend offensiv decken, aber auch in einer kompakten 6:0-Formation. "Da müssen wir höllisch aufpassen", warnt Gislason.

Über Frankreich müsse er nicht viele Worte verlieren. Die Qualität des Rekordweltmeisters ist unbestritten. Auf jeder Position verkörpern "Les Experts" laut Gislason "doppelt Weltklasse". Einzig die Dänen könnten noch eine derartige Wucht aus dem Rückraum entwickeln. Großer Vorteil des Teams um Dika Mem laut Gislason: "Alle können hinten und vorne spielen, es braucht keine Spezialistenwechsel. Das macht es sehr schwer zu spielen."

Schwere potenzielle Gegner in Köln

Bei der vergangenen WM hat die deutsche Mannschaft aber gezeigt, dass sie gegen Frankreich mithalten kann. Gislason sah im Viertelfinale starke 45 Minuten, ehe das DHB-Team mehrmals "unglaublich kläglich" am gegnerischen Torhüter gescheitert sei. "Wir müssen uns von Spiel zu Spiel steigern", fordert Gislason, der auf Frankreich zum Abschluss der Vorrunde womöglich im Duell um den Gruppensieg treffen wird.

Gislason denkt aber sogar schon einen Schritt weiter. Qualifiziert sich Deutschland erwartungsgemäß für die Hauptrunde, würden in Köln jeweils die zwei besten Mannschaften der Gruppen B und C warten. Aus der Mannheim-Gruppe B könnten das Kroatien und Spanien sein, aus der München-Gruppe Island und Ungarn - ein dickes Brett, das das DHB-Team für ein mögliches Halbfinale zu bohren hätte. "Die Hauptrunde schätze ich auf unserer Seite des Turnierbaums deutlich stärker als auf der anderen Seite ein", stellt der Isländer klar.