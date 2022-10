"Da haben wir den Gegner besiegt": Nagelsmann spricht über entscheidende Phase

Die Leistung, die der FC Augsburg am Mittwochabend im DFB-Pokal in den ersten Minuten gegen den FC Bayern angeboten hatte, ließ aufhorchen. Obwohl man sogar in Führung gekommen war, reichte es am Ende aber trotzdem nicht fürs Weiterkommen - denn der FCB drehte auf und bezwang die Fuggerstädter letztlich klar.

Am Ende stand ein 5:2 für den FC Bayern, mit dem die Münchner den Einzug in die Runde der besten 16 im DFB-Pokal perfekt machten. Doch so klar, wie es der Spielstand vermuten lässt, sah es lange nicht aus - denn die Münchner verschliefen den Start, kamen gegen mutige, aggressive Augsburger schwer in die Zweikämpfe und ließen sich dank eines hohen Pressings immer wieder zu unkontrollierten Befreiungsschlägen zwingen.

Reuter: "Das war ein super Spiel unserer Mannschaft"

Beinahe schon folgerichtig gingen die Augsburger noch in der Anfangsphase in Führung (9. Minute) - der Lohn für einen starken Auftritt. "Das war ein super Siel von unserer Mannschaft", befand auch FCA-Geschäftsführer Stefan Reuter nach der Partie bei "Sky". Am Ende war man jedoch der Verlierer - "extrem ärgerlich" in den Augen von Reuter, der seinem Team "dumme Fehler bei den Gegentoren" attestierte.

Und damit hatte er nicht Unrecht. Erst spekulierte der bis dahin makellose Tomas Koubek gegen Eric Maxim Choupo-Moting auf einen Pass in die Mitte, ließ so das kurze Eck sträflich offen (27.) und ließ die Bayern so früh ausgleichen. Nach der Halbzeit halfen die Augsburger gleich zweimal, dass die Bayern die Partie drehen konnten. Erst stolperte Carlos Gruezo den Ball zu Choupo-Moting, was Joshua Kimmich zur Führung nutzte (53.), dann stach der Deutsch-Kameruner nach einem Abstimmungsfehler zwischen Iago und Maximilian Bauer selbst zu (59.).

Bayern steigern sich nach Nagelsmanns Halbzeitansprache

"Da haben wir den Gegner besiegt in der Phase, weil wir da sehr gut waren", ordnete Nagelsmann die erste Viertelstunde nach der Pause auf der Pressekonferenz nach dem Spiel ein. Nach diesem Doppelschlag war das Spiel wahrlich gelaufen, Dayot Upamecanos Eigentor konterten Jamal Musiala und Alphonso Davies zum 5:2-Endstand.

Für den letztlich souveränen Sieg sei es jedoch nötig gewesen, dass der Bayern-Trainer in der Halbzeitpause "ein paar Dinge klar angesprochen" hatte. Mit der Anfangsphase seiner Mannschaft konnte der Coach nämlich nicht zufrieden sein: "Die ersten zehn Minuten waren nicht gut", fand Nagelsmann, was natürlich auch am Spielansatz der Augsburger gelegen hatte.

"Es ist nicht so leicht, dagegen zu spielen - von daher sind wir froh, dass wir eine Runde weiter sind". Das erkannte auch Nationalspieler Leon Goretzka im ZDF: "Die ersten zehn Minuten waren eine Katastrophe, danach haben wir den Kampf angenommen und verdient gewonnen. Eine Erklärung habe ich dafür nicht." Umso glücklicher waren aber er und alle Beteiligten darüber, aus einem 0:1 eben noch ein 5:2 gemacht zu haben.

Die Freude übers Weiterkommen war nach Schlusspfiff deshalb klar sichtbar: Die Bayern-Spieler feierten den ersten Achtelfinal-Einzug seit drei Jahren - zuletzt zweimal das Aus in der 2. Runde - ausgiebig vor ihren Fans. Und auch die Augsburger Fans würdigten den Auftritt ihrer Mannschaft, die den Münchnern bis zur Pause Paroli geboten hatten und sich durch individuelle Fehler geschlagen geben mussten.