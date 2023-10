"Da gibt es keine zwei Meinungen": Schiedsrichter erneut in der Kritik

Nach einem Einsteigen von WAC-Keeper Bonmann gegen Altachs Lukas Fadinger verstand Trainer Joachim Standfest die Welt nicht mehr. Wenn sich sein Spieler nicht wegdrehe, "haben wir einen zweiten Axel Lawaree". Auch WSG-Coach Silberberger ärgert sich über ein "dunkelrotes" Foul, das mit Gelb geahndet wurde.

Die Schiedsrichter und der VAR standen auch am 11. Spieltag in der Kritik. GEPA pictures

Minutenlanger Check in Wien-Hütteldorf, ein "dunkelrotes" Foulspiel, das mit Gelb geahndet wurde und ein "Didulica"-ähnliches Einsteigen. Auch der 11. Spieltag hatte einige knifflige Szenen für die Schiedsrichter zu bieten.

Besonders zwei Trainer zeigten sich mit den Entscheidungen der Unparteiischen alles andere als zufrieden. Schauplatz Nummer eins war das Tivoli Stadion in Innsbruck. Bei der 0:2-Pleite seiner WSG Tirol gegen die Wiener Austria will Trainer Thomas Silberberger schon nach zehn Minuten ein "dunkelrotes" Foul von Austrias Marvin Potzmann gesehen habem. "Da gibt es keine zwei Meinungen. Ich verstehe es nicht. Er nimmt eine Verletzung vollkommen in Kauf, das ist mehr als rot. Egal, wie sehr man die Vereinsbrille aufhat, das ist eine klare Rote Karte", meinte Silberberger zu "Sky".

Statt Rot entschied Schiedsrichter Stefan Ebner auf Gelb. Anders als bei der Notbremse von David Gugganig in Minute 69. Auch mit dieser Entscheidung war Silberberger nicht zufrieden: "Ich weiß nicht, ob das für eine Rote Karte reicht. Im Endeffekt hat er es gegeben." Für den WSG-Coach steht und fällt aber alles mit der in seinen Augen nicht-gegebenen Roten Karte zu Spielbeginn. "Es passiert aber alles nicht, wenn er die erste Handlung von Potzmann richtig bewertet und dort rot gibt. Dann spielen wir ab der zehnten Minute zu elft gegen zehn. Aber das sind alles nur Eventualitäten, die nützen uns jetzt nichts. Man kann diese Rote Karte geben, muss man aber nicht. Er hätte sich die Situation ansehen können."

Wenn sich Fadinger nicht wegdreht, was er auch tut, dann haben wir einen zweiten Axel Lawaree. Altach-Trainer Joachim Standfest über das Einsteigen von WAC-Tormann Bonmann.

Schauplatz Nummer zwei war die Cashpoint Arena in Altach und die Szene in Spielminute 50. Nach einem hohen Ball kam es knapp außerhalb der Strafraumgrenze zum Zusammenstoß zwischen WAC-Keeper Hendrik Bonmann und Altachs Offensivmann Lukas Fadinger. Der Ball landete bei Atde Nuhiu, der zur vermeintlichen 1:0-Führung traf. Schiedsrichter Arnes Talic entschied auf Handspiel von Fadinger.

Altach-Trainer Joachim Standfest ärgerte sich vor allem über das Einsteigen von Bonmann gegen Fadinger: "Der Tormann kommt mit 25 oder 30 km/h heraus und springt ihn mit dem Fuß an. Wenn sich Fadinger nicht wegdreht, was er auch tut, dann haben wir einen zweiten Axel Lawaree. Man soll sich nicht immer ein Standbild ansehen. Ich kann es absolut nicht verstehen, wenn er da rausgeht und kein Gefühl für den Sport hat. Ich möchte wissen, was passiert, wenn er da mit geradem Körper hinrennt. Da wird er auf einer Trage hinausgetragen.“ Für Standfests Gegenüber, Manfred Schmid, war das Handspiel "nicht schöner zu sehen" und damit ein "klares Handspiel.

Minutenlanger Check in Hütteldorf

Schauplatz Nummer drei war das Allianz Stadion in Wien-Hütteldorf. In einem Spiel mit wenig strittigen Szenen stand Schiedsrichter Sebastian Gishamer in den Schlussminuten dennoch im Fokus. Beim Anschlusstreffer von Leopold Querfeld wurde im VAR-Raum in Wien-Meidling über eine mögliche Abseitsposition von Lukas Grgic debattiert. Minuten vergingen, das Publikum quittierte den Check mit einem gellenden Pfeifkonzert. Fakt ist, dass hier einfach eine schnellere Entscheidung getroffen werden muss. Warum man Gishamer nicht gleich zum On-Field-Review schickte bleibt fraglich. Dass am Ende die richtige Entscheidung getroffen wurde, ist ein kleines Trostpflaster.