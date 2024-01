"Da geht eine Lawine durch die Mannschaft": Drei deutsche Baustellen

Die Handball-EM hat die deutsche Nationalmannschaft auf Rang vier beschlossen. In Zukunft will das DHB-Team wieder noch höher hinaus. Drei Baustellen hat Bundestrainer Alfred Gislason identifiziert.

Zwei Spieler als Sinnbilder: Alfred Gislason dachte in seiner Turnieranalyse auch an Philipp Weber (li.) und Justus Fischer (re.). Sascha Klahn (3)

Aus Köln berichtet Maximilian Schmidt

Ihre letzten drei EM-Spiele verlor die deutsche Mannschaft allesamt - und doch bleibt ein positiver Gesamteindruck von der DHB-Auswahl hängen. Sein Team habe "nicht die Erfahrung von Schweden, Frankreich oder Dänemark, aber riesiges Talent", erklärte Alfred Gislason nach dem verlorenen Spiel um Platz drei gegen die Schweden. Neben einer "starken Weiterentwicklung" war der Bundestrainer glücklich darüber, dass seine Schützlinge "sehr wichtige Erfahrungen gesammelt haben".

Das alles überstrahlende Thema der EM war die schwache Abschlussquote im DHB-Team, die nicht nur die jungen Profis im Kader betraf. Auch Spieler wie Timo Kastening (28) oder Philipp Weber (31) ließen sich von der immer wieder aufkommenden Hektik anstecken, es mangelte an konzentrierten, überlegten Abschlüssen. "Wenn man gegen die Schweden bestehen will, dann darf man nicht so eine erste Halbzeit spielen, in der man 16 Fehlwürfe und vier technische Fehler hat", sagte Gislason, der nachschob: "Das ist fast reiner Selbstmord."

"Wir spielen dann teilweise noch schneller, schneller, schneller"

Die Abschlussschwäche erklärt sich Gislason wie folgt: "Da fehlt uns als Mannschaft die Erfahrung, unser Spiel zu ändern. Da geht so eine Lawine durch die Mannschaft - und wir spielen dann teilweise noch schneller, schneller, schneller. Wir haben den Ball teilweise nur 15 Sekunden." Exemplarisch dafür sei in der Anfangsphase Juri Knorr gestanden, den Gislason nach vier Fehlwürfen vom Feld holte.

"Uns fehlt das wirklich als Erfahrung, davon können wir lernen: einfach mal stoppen und anders spielen. Ein bisschen mehr Geduld", forderte Gislason ein. Auf der anderen Spielfeldseite sieht er sicherlich nicht das Problem: "Die Abwehr ist ziemlich phänomenal."

Ein weiteres Thema, das Gislason nach eigener Aussage "schon zwei, drei Jahre" umtreibt, ist dennoch das der Spezialistenwechsel. "Gegen Schweden zum Beispiel kannst du kaum Spieler nutzen, die nicht in der Abwehr stehen können", merkte der Bundestrainer an. Dafür sei das Spiel der Skandinavier schlicht zu schnell, auch das Umschaltverhalten in zweiter Welle und über die schnelle Mitte zu gnadenlos.

Andere Top-Nationen sieht Gislason da weiter: "Die Schweden haben zum Beispiel keinen, der nicht auch in der Abwehr steht. Keinen." Für den Isländer sei das "mein Ziel, dass wir das genauso haben - weil gegen die besten Mannschaften ist es schon sehr schwierig, einen Spieler zu wechseln, zwei ist eigentlich unmöglich". Das habe ihm auch das Schweden-Spiel noch einmal deutlich vor Augen geführt. Weber "konnte" er nach der Pause wegen eines nicht möglichen Spezialistenwechsels nicht mehr bringen.

"Weltweit eines der größten Talente": Gislason hadert mit Fischers Einsatzzeit

Und dann wäre da noch die Integration der U-21-Weltmeister. Über Kreisläufer Justus Fischer, der stark ins Turnier reingekommen war, ehe er gegen Kroatien eine unglückliche Figur im Abschluss machte, sagte Gislason am Sonntag: "Ich hätte mir gewünscht, dass ich ihn noch mehr hätte bringen können, weil für mich ist das weltweit eines der größten Talente - am Kreis sowieso."

Er ist mit allen Veranlagungen gesegnet. Alfred Gislason über Renars Uscins

Auf Renars Uscins baute Gislason "notgedrungen" - und der U-21-Weltmeister bewies am Finalwochenende, dass der Bundestrainer ihn ruhig früher und noch intensiver hätten einbauen können. Im Halbfinale gegen Dänemark (26:29) spielte Uscins groß auf, wurde wegen seiner fünf Tore auch zum "Player of the Match" gewählt, gegen Schweden legte der Linkshänder von der TSV Hannover-Burgdorf bemerkenswerte acht Treffer nach.

"Er ist mit allen Veranlagungen gesegnet, ein riesiges Talent", schwärmte Gislason: "Weil er nicht nur ein guter Werfer ist, sondern auch gut Mann-gegen-Mann und ein guter Abwehrspieler. Er hat eine super Zukunft vor sich." Schon bei der Olympia-Qualifikation dürfte ihm eine größere Rolle zukommen - Fischer auch?