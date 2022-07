Da Costa muss sich in Geduld üben

Danny da Costa ist zu Mainz 05 gewechselt, weil er sich mehr Einsatzzeiten und eine Führungsrolle verspricht - anders als zuletzt bei Eintracht Frankfurt. Dieses Ziel muss er nun hinten anstellen. Der 29-Jährige verpasst einen Großteil der Saisonvorbereitung wegen einer Verletzung, die er aus Frankfurt mitgebracht hat.

An Mannschaftstraining war bei da Costa in der Vorbereitung kaum zu denken. Der Neuzugang machte allenfalls Teile davon mit, trainierte überwiegend individuell. Beim 4:0 gegen Wormatia Worms war da Costa anfangs noch 45 Minuten am Ball, seitdem ist es still geworden um den Rechtsverteidiger. Die konkrete Verletzung möchte bei Mainz 05 niemand benennen. Trainer Bo Svensson machte immerhin klar, dass der Außenverteidiger die Beschwerden bereits aus Frankfurt mitbrachte.

Dort kam da Costa lediglich auf elf Bundesliga- und zwei Europa-League-Einsätze. SGE-Coach Oliver Glasner sprach während der vergangenen Saison von einer Schambeinreizung, die nach Höchstbelastung immer mal wieder zutage trat.

Er ist automatisch ein Führungsspieler. Bo Svensson

In der Rückrunde 2020/21 war da Costa als Leihspieler ein wichtiger Mosaikstein für den sensationellen Mainzer Klassenerhalt. Die 05er hätten ihn im vergangenen Sommer gerne weiterverpflichtet, doch der Vertrag bei der Eintracht lief noch ein Jahr. 2022 schlug der FSV dann ablösefrei zu und stattete da Costa mit einem Dreijahresvertrag aus.

"Er ist automatisch ein Führungsspieler", sagte Svensson über den Rückkehrer, der in seiner bisherigen Karriere auf 132 Bundesliga- und 29 Europapokaleinsätze kommt. Bis da Costa seine Qualitäten aber wieder im Mainz-Trikot zeigen kann, wird wohl noch einige Zeit ins Land gehen.

Caci steht vor der Rückkehr ins Teamtraining

Ruhig ist es auch um Neuzugang Anthony Caci geworden, der wegen einer Oberschenkelzerrung ebenfalls die wichtigen Vorbereitungsspiele gegen Athletic Bilbao, Newcastle United und Besiktas Istanbul verpasste. Die Beschwerden des Franzosen sind jedoch weitgehend abgeklungen - er wird in dieser Woche vermutlich wieder ins Mannschaftstraining einsteigen können.