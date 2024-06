Da Costa bei Mainz einer von vier Streichkandidaten

Bei Mainz 05 steht ein Kaderumbau an. Sportvorstand Christian Heidel kündigte an, dass "bis zum Trainingsauftakt (3. Juli) personell noch etwas passieren wird". Dies kann den einen oder anderen Neuzugang betreffen, aber auch potenzielle Abgänge: Danny da Costa, Maxim Leitsch, Marco Richter und Ludovic Ajorque würden die Rheinhessen im Falle eines gewünschten Wechsels wohl keinen Stein in den Weg legen.