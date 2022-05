"Da bekomm ich Zahn- und Bauchschmerzen" - Bundesliga-TOTS-Formation führte zu Qual der Wahl

Vergangenen Donnerstag durften wir live im kicker eSport Talk unser Team of the Season der Bundesliga wählen. Auf vielen Positionen war sich die Runde einig, lediglich der Platzmangel im Mittelfeld gab "Zahn- und Bauchschmerzen".

Wir hatten am Donnerstag die Qual der Wahl - zumindest im Mittelfeld. kicker eSport

Die Wahllokale sind geschlossen - sowohl bei EA SPORTS als auch bei kicker eSport. Bis vergangenen Sonntag konnten Fans auf der TOTS-Unterseite des Entwicklers von FIFA 22 ihr Team of the Season (TOTS) der Bundesliga wählen. Wir bestimmten unseres bereits am letzten Donnerstag, live im kicker eSport Talk.

Host Jan 'GamingAlm' Bergmann knobelte zusammen mit kicker-eSport-Kolumnist Erhan 'Dr. Erhano' Kayman, Profi-Fußballer Sascha Mockenhaupt und kicker-eSport-Redakteur Sven Grunwald die Elf der Saison aus.

Torhüter: Flekken und der steile Weg nach oben

In den letzten Ablegern führte bei der Wahl des Torhüters nie ein Weg an Manuel Neuer vorbei. Das ist zumindest in unserem TOTS dieses Jahr anders. Freiburgs Mark Flekken erlebte einen rasanten Aufstieg. Als Nachfolger Alexander Schwolows direkt gesetzt, spielte er eine nachhaltig starke Saison. Darüber hinaus avancierte er zum Nationalspieler der Niederlande.

Für 'Dr. Erhano' auch gameplaytechnisch eine interessante Karte - jedoch an Voraussetzungen geknüpft: "Wenn man ein Bundesliga-Team spielt, definitiv interessant - 1,94 Meter groß. Ihn zu linken dürfte jedoch schwierig werden." Einen grünen Link gäbe es nur durch Flekkens Vereinskamerad Nico Schlotterbeck. International "würde mir noch Virgil van Dijk einfallen", ergänzte der ehemalige eSportler. Hier springe allerdings nur ein gelber Link heraus.

Abwehr: Das Positionsproblem macht sich bemerkbar

Immerhin: In unserer Auswahl ist Freiburgs Abwehrstar mit dabei. "Als zweitbestbewerteter Spieler der Bundesliga, über alle Positionen hinweg gesprochen", so Bergmann, sei sein Platz in der Innenverteidigung alternativlos.

Übereinstimmung fand auch die Nominierung von David Raum als Linksverteidiger. "Wenn du deutscher Nationalspieler wirst auf dieser Position, dann musst du schon was gezeigt haben - vor allem, wenn du noch ein Jahr zuvor zweite Liga gespielt hast", meinte Wiesbaden-Verteidiger Mockenhaupt. Und für FIFA? Ebenfalls attraktiv, glaubt Kayman. Er würde "definitiv 99 Tempo haben, ordentliche Dribbling-, Pass- und Physiswerte."

Für etwas mehr Kopfzerbrechen sorgte indes die Nominierung des Verteidigers neben Schlotterbeck. Denn weder Leipzigs Josko Gvardiol, noch Evan N'Dicka von Eintracht Frankfurt und Moussa Niakhaté vom FSV Mainz 05 überzeugten die Runde vollends. "Wenn ich das mal Vergleiche: Eine Saison von Günther, zu Gvardiol, N'Dicka oder Niakhaté, dann würde ich auch eher einem Günther eine TOTS-Karte geben, als den anderen drei", meinte Mockenhaupt.

Allerdings würde damit eine altbekannte und längst in Vergessenheit geratene Thematik aufkommen: Außenverteidiger in der Innenverteidigung. Zwar umgeht EA SPORTS dieses Problem, indem offiziell die Spieler nur als Verteidiger ausgeschrieben sind, doch 'Mocki' verstehe die Sichtweise, dass es "schöner aussehe, wenn ein Innenverteidiger auch an dieser Position stehe."

Schließlich kam es zu einem Kompromiss: Mit Christian Günther fand der dritte Freiburger den Weg in die Elf der Saison und verdrängte damit den nominell einzigen Rechtsverteidiger Jeremie Frimpong. Die Hintermannschaft komplettierte schlussendlich Gvardiol. Letztlich sprach auch der Umstand der Leipziger für ihn: "Sehr viele waren in der Verteidigung verletzt, man musste immer wieder umstellen. Da hat er sich mit seinen Leistungen bewährt - vor allem als Halstenberg-Ersatz", erklärte Grunwald. "Es wurde viel rotiert, ein Trainerwechsel, andere Spielweise und er hat es geschafft, herauszustechen", ergänzte Mockenhaupt.

Mittelfeld: Mehr hätten es verdient gehabt

15 Spieler in der Auswahl, drei durften das Mittelfeld des Team of the Season schmücken. Mit Rückblick auf die Verteidigerposition und Vorausblick auf die Angreifer wäre ein 3-5-2 deutlich adäquater gewesen. So war bereits klar: Es ist im Mittelfeld nicht nur die Qual der Wahl, einige verdiente Anwärter auf das TOTS mussten wegen "Platzmangel" den Kürzeren ziehen.

Während Thomas Müller einstimmig einen Platz bekam, waren die zwei weiteren Positionen deutlich diskutabler. 20 Vorlagen, sieben Treffer sprechen beim Münchner ihre eigene Sprache. Letztlich folgten ihm Florian Wirtz und Dortmunds Youngster Jude Bellingham ins Mittelfeld. Für den jungen Engländer habe zusätzlich zu seinen Leistungen der "Impact auf die Mannschaft", so 'Mocki', gesprochen. Nicht mit dabei sind also beispielsweise Marco Reus oder Vincenzo Grifo, die ebenfalls eine starke bis überragende Saison spielten.

"Es müsste etwas freier sein. Wir hätten in der Formation auch auf einen Verteidiger verzichten können, wenn wir jetzt überlegen, Reus bekommt in unserer Runde kein TOTS, dafür aber Gvardiol, da bekomme ich Zahn- und Bauchschmerzen", resümierte Mockenhaupt.

Eine TOTY-Karte bekommen, geht Bayerns Joshua Kimmich mit Sicherheit auch aufgrund der begrenzten Plätze in unserem TOTS leer aus. Allerdings ist auch die Leistung des Quarterbacks der Münchener ein Knackpunkt. Doch warum? Zum zweiten Mal in Folge steht er bei 14 Scorerpunkten. Grunwald fand einen Erklärungsansatz: Die höhere Fehlpassquote in dieser Saison. "Eine für seine Rolle wichtige Statistik", fand der Kommentator und Reporter des Karlsruher SC.

Jeder, der etwas postet, wo Lewandowski und Nkunku nicht dabei sind, gehört auf sämtlichen sozialen Medien gesperrt. Sascha 'Mocki' Mockenhaupt

Sturm: Zwei aus Drei waren klar

Sein Münchner Kollege Robert Lewandowski fand dagegen den Weg ins TOTS. Als Stürmer klar gesetzt, war auch Christopher Nkunku von RB Leipzig alternativlos: "Jeder, der etwas postet, wo Lewandowski und Nkunku nicht dabei sind, gehört für mich auch gesperrt auf sämtlichen sozialen Medien", kommentierte 'Mocki'.

Den letzten Platz in der Dreierriege ergatterte Erling Haaland. Zwar spielte der Norweger nicht die beste Saison, doch er "ist bei der Borussia aus Dortmund einfach ein ganz wichtiger Faktor", erklärte Kayman. "Er hievt das Team auf ein anderes Level", ergänzte Grunwald.

Genauso sieht es Mockenhaupt: "Während Köln oder Leverkusen einen Ausfall von Modeste beziehungsweise Schick im Kollektiv auffangen könnten, macht sich ein Fehlen der Qualität von Haaland bei der Borussia doch deutlich bemerkbar."

Spieler der Saison? Da kann es nur einen geben

Und wer sticht aus der Elf hervor? Für Host und Gäste war klar: Christopher Nkunku ist Spieler der Saison. Warum? Das könnt ihr hier im Video sehen:

Außerdem findet ihr den kompletten Talk im Video on Demand auf YouTube.